Власник ТМ «Доміно» Антон Шухнін разом з командою допомогли ще 100 родинам ВПО забезпечити дітей необхідним для навчання

Власник торговельної марки DOMINO Антон Шухнін разом із дружиною надав підтримку ще понад 100 сім’ям переселенців, чиї домівки були зруйновані через російські обстріли. Бізнесмен привіз дітям речі, необхідні для навчання у школі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з дружиною відвідали діток з чергового гуртожитку для переселенців. Тут мешкають родини, чиє житло зруйновано російськими обстрілами. Привезли для дітей подарунки до нового навчального року. Яскраві рюкзаки, зошити, фарби, різноманітне канцелярське приладдя та набори для творчості. Ще понад 100 наборів. Побачили ще понад сто пар щасливих дитячих оченят та щирі посмішки», - написав Антон Шухнін.

Власник ТМ DOMINO підкреслив, що злочини росії проти українських дітей він вважає одними з найтяжчих.

«Дві малечі на фото - Галя та Єва з Луганщини. Росія забрала в них і ще тисяч дітей щасливе дитинство. Зруйнувала їхні домівки. Зруйнувала звичне життя. Як батько, я вважаю це одним з найтяжчих злочинів країни-агресора. Тому наша родина і мережа DOMINO від початку повномасштабного вторгнення допомагають не лише військовим, але й сім’ям з дітьми, які втратили житло. Вірю, що попереду буде перемога і ці діти повернуться додому. А поки - робимо все, щоб вони відчували турботу і мали змогу нормально навчатися», - зазначив бізнесмен.

Він також акцентував на важливості підтримки людей, які через війну залишились без житла.

«Як українець, який разом з десятками тисяч інших громадян з Донецької та Луганської областей був змушений покинути свій край з початком війни, знаю, наскільки важливою є допомога тим, хто мусить жити не у рідному домі», - написав Антон Шухнін.

Раніше повідомлялося, що мережа DOMINO та Антон Шухнін допомогли зібрати до школи дітей із понад 100 родин переселенців з окупованих регіонів.

Також в матеріалі «Кейс «ДОМІНО» повідомлялося, що Антон Шухнін передав розвідникам автівку, придбану за рахунок прибутку мережі, і закликав інших представників бізнесу підтримати його ініціативу.