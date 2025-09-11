Нардеп: Нещодавня атака російських дронів на Польщу – провокація, спрямована проти Трампа

Народний депутат Микола Княжицький прокоментував нещодавню атаку російських дронів на Польщу, назвавши її «провокацією, спрямованою проти президента США Дональда Трампа». На думку нардепа, росія вперше відкрито здійснила таку атаку, оскільки це мало змінити сприйняття війни на Заході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколу Княжицького.

За словами Княжицького, вперше з початку повномасштабного вторгнення Польща публічно визнала, що російські дрони порушили її повітряний простір, і збила їх. Він вважає, що кремль не розглядає Польщу як гідного партнера для діалогу і тому ціллю атаки був саме Дональд Трамп.

«Коли ти з пафосом відкриваєш Міністерство війни, постиш фото у стилі крутого рейнджера й демонструєш образ глобального лідера, пропускати такі удари від «друга Владіміра» щонайменше принизливо», – пояснює Княжицький. Він вважає, що удари по території НАТО змусять адміністрацію США відповісти, навіть якщо вони цього не хотіли.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «польський повітряний простір порушила величезна кількість російських дронів», і ті з них, що становили пряму загрозу, були збиті. Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював консультації з членами НАТО відповідно до статті 4 договору, що стосується загрози територіальній цілісності, незалежності або безпеці.

Туск також зазначив, що Польща, як і всі члени Альянсу, має визнати: це не локальний конфлікт в Україні, а повномасштабна війна росії проти всього Заходу.

Княжицький підкреслює, що відсутність реакції НАТО на атаку проти держави-члена може зруйнувати Альянс як оборонний союз. На його думку, жоден член НАТО не допустить розвалу Альянсу в такий критичний момент.