Трамп і Стармер уклали домовленості щодо поглиблення партнерства в технологічній сфері

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уклали в четвер домовленості щодо поглиблення партнерства в технологічній сфері, після чого низка компаній в обох країнах оголосила про укладення відповідних угод.
Церемонія підписання відбулася в четвер у Лондоні в рамках державного візиту президента США до Великої Британії, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми робимо наступний логічний крок з укладенням історичної угоди про науково-технічне партнерство», – заявив Трамп під час церемонії.
Кір Стармер, зі свого боку, високо оцінив укладені домовленості. За його словами, «угоди та інвестиції, про які оголошується сьогодні, б'ють усі рекорди».
У тексті двостороннього меморандуму, оприлюдненому в четвер Білим домом, зазначається, що співробітництво охоплюватиме стратегічні науково-технічні сфери, в тому числі, штучний інтелект, цивільну ядерну енергетику, термоядерний синтез та квантові технології.
Після підписання угоди лідери анонсували значні інвестиції від таких компаній як Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce.
Стармер заявив, що американські компанії пообіцяли інвестувати 150 мільярдів фунтів стерлінгів (204 мільярди дол.) у Велику Британію протягом наступних 10 років.
