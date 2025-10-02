Експерт: Шатдаун у США може створити додаткові ризики для допомоги Україні

Новий шатдаун у США може створити додаткові ризики як для внутрішньої політики штатів, так і для допомоги Україні. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін.

Він пояснив, що зупинка роботи федерального уряду (шатдаун) використовується як політичний інструмент для блокування небажаних рішень. Нинішній шатдаун у США, спричинений політичними розбіжностями, створює серйозні проблеми для функціонування держави та може вплинути на міжнародну політику, зокрема на підтримку України.

За словами Рашкіна, американська система влади виявилася вразливою до політичних маніпуляцій, і президент Дональд Трамп може використовувати шатдаун як інструмент тиску.

"Ми бачимо, що коли президент або спікер палати представників не хочуть, щоб щось продовжувалося, то вони використовують зупинку роботи федерального уряду як можливість зупинити те, що їм не до вподоби", — пояснив депутат.

Він наголосив, що новий шатдаун негативно вплине і на оборонні контракти США, а також ті, що стосуються підтримки України. Він уточнив, що постачання зброї за вже підписаними контрактами, ймовірно, продовжиться, якщо президент вважатиме це пріоритетом. Однак нові угоди чи додаткова допомога, які потребують схвалення Конгресу, будуть відкладені.

На думку Рашкіна, санкційна політика проти росії також сповільниться, тому що внутрішня політична боротьба наразі стане пріоритетом для Дональда Трампа:

"Тепер ми не можемо стежити за санкціями. Як сказав великий Трамп: "Треба боротися з ворогами всередині країни. Демократи там ледь не гірші за найлютіших", — зазначив він.

За його словами, після гучних заяв Дональда Трампа частина республіканців почала відкрито говорити про необхідність протидії Кремлю, але насправді нічого не відбувається.

"Можна вимагати навіть 1000% тарифів проти росії, але це не йде далі риторики, оскільки законопроєкти не розглядаються", — зазначив він.

Політик повідомив, що внутрішні суперечки у США фактично грають на користь росії, адже через бюджетні кризи Конгрес не ухвалює рішень, і лише президент зберігає можливість впливати на ключові процеси.

"У такій ситуації Сполучені Штати самі собі шкодять. Ніхто їх до цього не змушує, але за американським законом, якщо немає домовленостей щодо бюджету, все зупиняється. Це, зрештою, працює на користь путіна", — підсумував він.