Податкова: Донати на оборону необхідно фіксувати в новому додатку до декларації

Платники податків, які протягом 2025 року безоплатно надавали допомогу неприбутковим організаціям (на потреби оборони держави та гуманітарну допомогу), мають подавати Декларацію з податку на прибуток підприємств за оновленою формою з додатком БД.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Зміни, що набрали чинності з 16 вересня 2025 року, вимагають від платників заповнення нового додатка БД під час подання звітності.

Що зазначатимуть платники новому додатку БД:

безоплатне перерахування (передання) коштів, товарів, вартість безоплатного виконання робіт, надання послуг неприбутковим організаціям, у тому числі благодійним організаціям;

безоплатну допомогу для потреб забезпечення оборони держави та надання гуманітарної допомоги у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Функції додатка БД: