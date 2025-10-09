Експерт: Вітроенергетичне обладнання має бути звільнене від сплати ПДВ

Вітроенергетичне обладнання має бути звільнене від сплати ПДВ, адже без цього галузь не зможе активно розвиватися.
Про це заявив Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВА).
За його словами, нині ситуація залишається несправедливою щодо виробників електроенергії з вітру, оскільки податкові пільги поширюються на інші види відновлюваної генерації, але не на вітер.
«Звільнили від ПДВ сонце, звільнили системи зберігання енергії, газопоршневі станції, а вітер чомусь залишили в стороні», – наголосив Конеченков.
Він зазначив, що завдяки Комітету з питань енергетики Верховної Ради наприкінці вересня були зареєстровані два законопроєкти — №14089 та №14090, які повертають код для звільнення від ПДВ вітрових турбін при імпорті в Україну.
«Це дуже важлива річ, тому що сьогодні дуже багато вітротурбін на кордоні, і враховуючи дуже важку економічну ситуацію це дуже допоможе саме тим, хто будує вітроелектростанції, пришвидшити будівництво», – сказав він.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус заявив, що Україні потрібно подовжити дію податкових пільг на імпорт енергетичного обладнання, бо це посилить енергосистему.
