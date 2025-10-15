Президентка ГО: Кількість звернень щодо домашнього насильства зростає

Кількість звернень щодо домашнього насильства в Україні зростає.
Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко в коментарі журналісту УНН пояснила причину та розповіла чи змінилось реагування правоохоронців на такі звернення.
Президентка ГО "Ла Страда – Україна" Марина Легенька заявила, що кількість звернень до них щодо домашнього насильства зростає.
"На сьогодні кількість звернень є більшою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Ця кількість звернень потихеньку зростає", - сказала Легенька під час брифінгу.
Окрім того, Легенька зауважила, що проблема домашнього насильства є вкрай актуальною в умовах повномасштабної війни.
Катерина Левченко журналісту УНН зазначила, що збільшення кількості звернень щодо домашнього насильства свідчить також про покращення реагування й ідентифікацію випадків.
"На початку 2000-х взагалі не ідентифікувався такий вид правопорушення або злочину, як домашнє насильство. Це (підпадало під – ред.) хуліганство, легкі тілесні ушкодження або тілесні ушкодження середньої тяжкості. Тому збільшення кількості таких випадків протягом багатьох років є свідченням виходу цього латентного явища, з латентності. Сьогодні рівень проблем в суспільстві, міжособистісних комунікацій дуже сильно зріс. Впливає економічна нестабільність й загалом не стабільність. Рівень агресії, рівень психологічної втоми є об'єктивними чинниками того, що насильства в суспільстві більше", - розповіла Левченко.
Нацполіція повідомляла в липні, що за перші п'ять місяців 2025 року до правоохоронців надійшло понад 53 тис. заяв про кримінальні правопорушення, які пов'язані з домашнім насильством.
У разі домашнього насильства можна звертатися, зокрема, до:
