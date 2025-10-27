Президент Литви пропонує закрити кордон з білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда

У зв'язку із загрозою контрабанди за допомогою білоруських метеорологічних зондів президент Литви Гітанас Науседа пропонує закрити кордон з білоруссю на тривалий термін та обмежити транзит до Калінінграда.
Про це повідомляє LRT.
«Президент оцінює інциденти останніх днів та збої у роботі аеропортів як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами. Найближчими днями уряд має запропонувати способи реагування. Серед варіантів, які мають бути розглянуті – тривале закриття кордону з білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда», – йдеться у заяві президентської адміністрації.
Повідомляється, що у вівторок глава держави скликає міжвідомчу нараду з цих питань.
