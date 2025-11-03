Караоке під час війни: ще один підлеглий Кличка святкував день народження в час жалоби

27 жовтня, коли Київ ще оговтувався після чергової ракетної атаки, у центрі столиці лунав сміх і пісні. У караоке-барі Intense святкував свій день народження Володимир Костіков, директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації.

Святкування відбувалося посеред робочого дня — близько 16-ї години, коли більшість його підлеглих мали б бути на службі. Журналістам вдалося потрапити всередину залу. Побачивши камеру, частина гостей поспішно залишила приміщення. Сам іменинник, за словами очевидців, уникав спілкування з пресою й утік з ресторану через запасний вихід близько 18-ї години.

Хто був серед гостей

За столом із Костіковим сиділи його заступник Володимир Циба, головна спеціалістка департаменту Марина Шульженко, начальниця юридичного відділу Анастасія Овчаренко, заступниця начальника відділу Оксана Литвин, директор КП «Житній ринок» Ігор Цеханський, його заступник Дмитро Жуков, заступник директора КП «Київ.прозоро» Артем Дмитренко та заступник директора КП «Світоч» Володимир Лебедко. Охорона закладу підтвердила, що гості збиралися ще з 16-ї години — у робочий час.

Контраст і совість

Напередодні, 26 жовтня, російський обстріл забрав життя трьох киян. Саме департамент Костікова відповідає за координацію допомоги постраждалим — зокрема, за організацію харчування та базової підтримки. Утім, як повідомляють волонтери, того дня ці функції виконували громадські ініціативи, а не міські чиновники.

Біографія чиновника

Володимир Костіков — уродженець Києва, економіст за освітою. До приходу у владу працював у приватному секторі. У структурі КМДА він почав працювати з 2014 року: спочатку очолював управління підприємництва, пізніше став заступником директора департаменту, а у 2021-му році — його керівником. У деклараціях Костікова фігурують квартира у Києві, автомобіль Mercedes-Benz, а також грошові активи, які викликали питання у громадських аналітиків. У досьє видання KyivVlada зазначено, що він мав стосунок до низки господарських структур, пов’язаних із комунальними підприємствами столиці. Крім того, Костіков є бізнес-партнером Артура Палатного.

Системна деградація

Це не перший «ресторан-скандал» у команді мера. Раніше після подібного інциденту — святкування під час Дня жалоби — був звільнений заступник Кличка Микола Поворозник.

Схоже, традиція влаштовувати банкети у дні трагедій стала новим етикетом київської влади.

Паралельно Київська міська державна адміністрація супроводжується іншими історіями — від операції «Чисте місто» до розслідувань щодо підроблених документів у керівництві апарату. На цьому тлі караоке-вечірка підлеглих мера виглядає не просто аморально, а символічно.