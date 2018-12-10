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Об инновационном развитии

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Об инновационном развитии

Рост экономики по инновационному типу в Украине маловероятен в силу следующих причин:

1. Отсутствует подходящая предпринимательская культура.
2. Отсутствует культура готовности идти на риск.
3. Отсутствует подходящая система финансирования инноваций и культура венчурных фондов.
4. В целом неблагоприятные условия жизни для интеллектуалов.
5. Наука умножена на нуль.
6. Большая часть общества закрыта от научной информации. В целом такая информация его не интересует.
7. Отсутствуют соответствующие общественно-политические институты.
8. Не соблюдаются права собственности.
9. Элиты (в классификации Парето) и значительная часть населения ожесточенно сопротивляются инновациям, т.к. многие из них вследствие внедрения технологических инноваций останутся без бизнеса, без работы, без доходов.
10. Отсутствует социальный класс, обладающий минимально необходимой критической массой и способный противостоять двум мощным группам — элите и народу, которые отчаянно сопротивляются инновациям.
11. Государство не активно в плане инновационной и промышленной политик.
12. Технологические инновации не получат содействие (не говоря уж о финансировании) от украинских чиновников, т.к. их карьера и карьера их коллег (читайте — партнеров по бизнесу) может пострадать от успешного внедрения новшеств. Т.е., не стоит рассчитывать на хотя бы непротивление отечественных чиновников внедрению технологических инноваций.
13. Критически большую часть элит и населения не интересует техническая и научная информация.
14. Религия (православие) не из тех, которые благосклонны к инновационному развитию.
15. Неподходящие социокультурные особенности населения.

Чтобы исправить это, нужно ждать, пока эти факторы зародятся естественным путем, но это:

а) потребует много времени.
б) носит вероятностный характер — вполне могут и не зародиться эти факторы.
в) внешний мир не дает времени — другие страны не стоят не месте.

Складывается впечатление, что единственный выход — активная позиция государства, как например:

а) революции Мэйдзи в Японии.
б) реформы в Германии при Бисмарке.
в) индустриализация в СССР при Сталине.

Бесспорно, экономика в Японии и Германии росла отнюдь не только за счет усилий государства, там и рынок очень много чего сделал, но государства в первых двух примерах создали новую экосистему новой экономики, и это важно. Хотя, есть исследование Портера и Такеучи, где они на примерах показывают, что политика Министерства торговли Японии, поддерживающая бизнес, была скорее провальной, а успеха чаще добивались как раз компании, которые государство не поддерживало (преференциями или деньгами). Впрочем, сейчас не об этом.

Но почему эти примеры не стоит экстраполировать на Украину? Потому, что активные общественные слои тех обществ (элиты):

а) понимали необходимость именно таких реформ.
б) имели к этому волю.

У нас отсутствуют оба фактора. Т.о., реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет:

— смотрите пятнадцать вышеперечисленных причин.
— дерегуляция в стране неэндогенного капитализма не обеспечивает инновационное развитие.

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Поэтому в Украине возможны только:

— рост на базе инвестиций.
— рост на базе активизации торговли.

В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу — практически полностью деиндустриализованная.

инновации, реформы, Вячеслав Бутко
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Комментарии (1)
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Гость
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Игорь Козырев
Игорь Козырев 1 час 53 минуты назад

В части примеров активной роли государства почему-то не названы Ю.Корея и Сингапур. У последнего тоже не было никаких предпосылок, полнейшее отсутствие ресурсов (вплоть до пресной воды) и сильное влияние Китая. Но, тем не менее, у него все случилось, хотя и можно сказать, что это государство-город. Но одновременно там просматривается главное - культурная и этическая реформа как инновация, которая уже позволила сделать все остальное.

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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
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