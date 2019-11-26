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Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Разговоры о необходимости реформ уже набили оскомину, в т.ч. о реформах в Украине. Но так ли уж связано развитие экономик развиващихся стран с проведением реформ и деятельностью властей? Ответ неоднозначен. Об этом можно сделать вывод из данных МВФ. В одном из GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT от МВФ (осень 2017 года) есть два прелюбопытных графика о том, какие факторы и как влияют на денежные потоки портфельных инвесторов-нерезидентов в развивающихся странах (стр.22). Решающее влияние имеют два фактора, которые находятся вне влияния правительств развивающихся экономик и их Центробанков:

— размер активов ФРС и проводящихся программ типа QE
— ожидания инвесторов от действий ФРС.

Два других фактора менее значимы — склонность к рискам иностранных инвесторов и характеристики внутренних развивающихся рынков. Причем фактор внутренних характеристик развивающихся рынков — последний по значимости (модель расчета МВФ не раскрывает, но приводит ссылку на первоисточник в своем исследовании).

Из этого можно сделать не лишенное обоснованности предположение о том, как управляется финансовая система развивающихся стран и их экономика в целом. Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо — вообще не имеют).

Укрупненно все объясняется перетоком капитала из стран с низкой процентной ставкой в рисковые страны, где премия за риск выше. К примеру, в 2010г. ставка ФРС была 0,25%. В развивающихся странах ставки были куда выше — местные ЦБ в кризис, как правило, подымают ставку, удерживая капитал внутри страны и привлекая его из-за рубежа. Ситуация изменилась, в США QE свернуто, баланс ФРС сокращается, ставка растет, а в развивающихся странах ЦБ ставку снижают. В результате интерес для инвесторов исчезает и капитал уходит с развивающихся рынков.
А как там реформы? Спору нет, их стоит проводить, но эффект будет виден через десятилетия, если не будет кризиса революции, войны или падение метеорита.

Читайте также: Об МВФ и не только

P.S. Причинами «украинского экономического чуда 2003-2006 годов» были экстремально низкие ставки ФРС и исключительно благоприятная конъюнктура мировых рынков основных для Украины экспортных товаров.

ФРС, инвестиции, реформы, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
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