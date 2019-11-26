Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Разговоры о необходимости реформ уже набили оскомину, в т.ч. о реформах в Украине. Но так ли уж связано развитие экономик развиващихся стран с проведением реформ и деятельностью властей? Ответ неоднозначен. Об этом можно сделать вывод из данных МВФ. В одном из GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT от МВФ (осень 2017 года) есть два прелюбопытных графика о том, какие факторы и как влияют на денежные потоки портфельных инвесторов-нерезидентов в развивающихся странах (стр.22). Решающее влияние имеют два фактора, которые находятся вне влияния правительств развивающихся экономик и их Центробанков:

— размер активов ФРС и проводящихся программ типа QE

— ожидания инвесторов от действий ФРС.

Два других фактора менее значимы — склонность к рискам иностранных инвесторов и характеристики внутренних развивающихся рынков. Причем фактор внутренних характеристик развивающихся рынков — последний по значимости (модель расчета МВФ не раскрывает, но приводит ссылку на первоисточник в своем исследовании).

Из этого можно сделать не лишенное обоснованности предположение о том, как управляется финансовая система развивающихся стран и их экономика в целом. Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо — вообще не имеют).

Укрупненно все объясняется перетоком капитала из стран с низкой процентной ставкой в рисковые страны, где премия за риск выше. К примеру, в 2010г. ставка ФРС была 0,25%. В развивающихся странах ставки были куда выше — местные ЦБ в кризис, как правило, подымают ставку, удерживая капитал внутри страны и привлекая его из-за рубежа. Ситуация изменилась, в США QE свернуто, баланс ФРС сокращается, ставка растет, а в развивающихся странах ЦБ ставку снижают. В результате интерес для инвесторов исчезает и капитал уходит с развивающихся рынков.

А как там реформы? Спору нет, их стоит проводить, но эффект будет виден через десятилетия, если не будет кризиса революции, войны или падение метеорита.

P.S. Причинами «украинского экономического чуда 2003-2006 годов» были экстремально низкие ставки ФРС и исключительно благоприятная конъюнктура мировых рынков основных для Украины экспортных товаров.