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Почему Майдан не принес позитивных изменений

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают — почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?! Да они готовы были на голове стоять перед электоратом, обещая нереальное и отвлекая от важного, но никогда не бросили бы материально обогащаться в промышленных масштабах.

Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов. Пришедшие им на смену в 2019 может быть где-то в глубине души и хотели перемен, но не знали, что для этого понадобятся воля, знания, правильная этика, колоссальный труд. Да и пример предшественников — обогащение в промышленных масштабах — заразителен.

В итоге имеем следующее:

1. После резкого ухудшения положения в экономике и финансах (2014-2015гг), произошел определенный восстановительный рост (2016-2018гг) и далее консервация ситуации (2019г). В связи с кризисом из-за коронавируса экономика падает стремительным домкратом и власть не просто не способна это падение остановить, но и предпринимает успешные попытки усугубить.

2. Запад устраивает такое положение — потому, что он реалистично смотрит на возможности украинских элит и украинского народа. Для Запада главное — вектор развития. Украина как бы с ним — ну и ладно. Большего от Украины требовать бессмысленно.

3. Политики в большинстве своем стали «сукинами сынами» Запада. Не было бы Майдана — стали бы «сукиными сынами» России (впрочем, часть политиков таки ими стала). Они занимаются и продолжат заниматься «косметическим популизмом», прикрывающим их высокомаржинальные операции, профит от которых выводится на Запад (что Запад также устраивает, в т.ч. в силу возможности осуществления контроля над этими политиками).

4. Россию тоже все устраивает — ощутимого улучшения ситуации после Майдана в Украине не произошло (если не сказать грубее), полноценного движения Украины на Запад нет и не будет, т.к.: а) РФ через военную агрессию на Донбассе сбила прыть Запада; б) украинцы (в большинстве) не хотят реальных преобразований, без чего не станут часть западного мира. К тому же часть украинских политиков стала «сукиными сынами» России.

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Тем, кто ожидал улучшения, напомню слова популярного российского футболиста, который так прокомментировал ожидания болельщиков насчет выступления сборной — «ваши ожидания — это ваши проблемы».

реформы, Вячеслав Бутко, Майдан
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
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