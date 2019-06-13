О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Давайте сравним, как формировался национальный характер западных и северных европейцев и национальный характер восточных славян. У европейцев — на базе морских военных и торговых экспедиций, уважения к научным достижениям, поиска, нахождения и внедрения инновационных решений, предпринимательской инициативы, напряженного труда на промпредприятиях, приоритета личного над общественным, даже некоторого приоритета качества материального над духовным. При этом на них влияли протестантские и католические проповедники — если почитать работу одного из наиболее авторитетных социологов Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», то можно понять важность этого вопроса. У восточных славян (тех, которые жили в Российской империи) национальный характер формировался на основе покорности, запуганности, подавления инициативы, крепостничества, глубокой личной несвободы, патернализма, приоритета государства над личностью. Добавим к этому особенности местного религиозного влияния.

Очевидно, что отличия в факторах формирования национального характера не могли не сказаться на отношении к труду. Например, исследователь истории экономики Джоэль Мокир утверждает, что прошлое национальной экономики определяет ее развитие в будущем. Сложно прервать ранее избранную траекторию развития — как политические и экономические институты, так и национальная трудовая этика создавались в течении столетий. Попытки привить западную трудовую культуру и этику у восточных славян предпринималась дважды — Петром I и Сталиным. Вот, к примеру, Нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс пишет, что Сталин был реалистом — долго ждать того, пока естественным образом наступит индустриализация, он не мог. Ожидаемое приближение второй мировой войны не давало ему много времени. Поэтому насильственно провел «сверху» модернизацию. Фелпс пишет, что проведена она была не лучшим образом — однако, главное, что все же была проведена, а при тогдашнем отставании в технологиях и невысоком качестве «человеческого материала», который был в СССР, только так и можно было ее провести, в том числе имея в виду дико жесточайшие наказания за нарушения трудовой дисциплины. Потому что восточные славяне — не американцы, не англичане и не западные европейцы. Неевропейцы (имею в виду северных и западных европейцев) и неамериканцы не понимают, как можно креативно работать ради прибыли и по зову души. А не потому что так приказал сегун, партийный деятель или заводской начальник. И не потому, что если не работаешь, то может последовать наказание. Но, безусловно, с гуманистической точки зрения то, что делал Сталин, было ужасно...

Среди классификаций типов экономического развития есть такая, которая делит его на догоняющее и опережающее. Изучение предпочтений украинских апологетов промышленной политики четко указывает на то, что в стране идет дискурс вокруг догоняющего развития и на него ими делается ставка (разве можно сделать иной вывод из запрета экспорта кругляка с целью возрождения мебельной промышленности и установления пошлин на экспорт металлолома для снижения себестоимости производства на устаревшим меткомбинатах?). Я не согласен с таким подходом, но от моего несогласия он не перестанет быть доминирующим. Поэтому будем из него и исходить. Так вот, с моей точки зрения, в странах неэндогенного капитализма, а Украина относится именно к ним, ускоренное догоняющее технологическое развитие возможно только за счет полупринудительной политики властей, строгость которой определяется особенностями: 1) личности авторитарного правителя-технократа; 2) психологии и социокультурных аспектов населения, в том числе и трудовой этики. Это не обязательно приведет к успеху, но вне принуждения к труду догоняющее развитие у восточных славян, с моей точки зрения, крайне маловероятно. Но и принуждение к труду уже на нашей территории невозможно — в силу понятных причин. Да и весьма нелегко найти и привести к власти просвещенного авторитарного правителя, который удержится от соблазна скатиться в диктатуру. Но даже если предположить, что удастся сгенерировать просвещенного технократического правителя с умеренно авторитарными качествами, то ему придется преодолевать жестокое сопротивление не столько олигархов, сколько большой части населения, которое будет отнюдь не в восторге от того, что его будут заставлять много и тяжело трудиться.

Историки экономики и социологи показали, что нации неэндогенного капитализма, а славяне (особенно восточные) относятся к таковым, не добивались успехов в догоняющем развитии иначе, кроме как при авторитаризме. Некоторые нации и страны — Япония, СССР, ряд государств Юго-Восточной Азии — в технологическом подражании создали у себя клоны обществ Запада (в технико-технологическом плане). Но сделать это можно только «сверху», потому что в обозримые исторические сроки изменить менталитет своих народов лидеры этих стран объективно не могли. Только так и дальше — насаждаемый «сверху» технологический уклад, уклад-модерна, а не архаики, и может существовать в странах неэндогенного капитализма. Потому как неевропейцы (имею в виду не северных и не западных европейцев) и неамериканцы не понимают (за небольшим исключением), как можно креативно работать ради прибыли или по зову души. А не потому что работать приказал сегун, партийный деятель или заводской начальник. Поэтому те или иные народы, выбирая потребление, и отказываясь от труда, который обрекает их на страдания, так как они не любят трудиться, выбирают нищету и прозябание.

Т.е., если мы хотим иметь в стране индустриальные артефакты четвертой промреволюции, и, учитывая, что мы не живем в стране эндогенного капитализма, то придется смириться с репрессиями диктатора-автократа. Но, ПРОСВЕЩЕННОГО автократа еще нужно найти, т.к. это большая редкость. В Украине ускоренное догоняющее технологическое развитие возможно (хоть не особо вероятно) только за счет репрессивной политики властей, строгость которой определяется только особенностями личности диктатора и психологии населения. Но есть еще одна проблема — теперь народ не примет принуждение к труду, которое возможно лишь через насилие. Народ работать не хочет и поэтому восстанет против принуждения. Тогда надо будет стрелять (как делали на Западе, когда находились на соответствующем этапе развития). На это властные элиты не пойдут. Да и время такое, что Запад не поддержит репрессии, следовательно, и по этой причине никто стрелять системно не будет.

Вот и получается, что теперь в Украине люди (в большинстве) живут бедно, но никто их не мучает принуждением к труду, и они тихо без особых страданий проживают свою жизнь, смотря сериалы, футбол и политические фрик-шоу. Вместо того, чтобы их заставляли работать в промышленности, нещадно эксплуатировали.

Наверное, пусть лучше будет так, как сейчас. Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально — подобные эволюционные преобразования длятся веками...