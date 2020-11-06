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Об аудите и развитии Украины

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Об аудите и развитии Украины

Правительство представило экономический аудит и видение экономического развития страны до 2030 года. Полагаю, стоило бы проанализировать причины роста и падения экономики, что я кратко и сделаю.

Внешние факторы влияют на экономику Украины на самом деле гораздо сильнее, чем принято считать в украинском мейнстримном экспертном сообществе (ВВП Украины в 2019г — 0,175% мирового ВВП). По сути весь украинский экономический бум определялся почти исключительно ими. Это, прежде всего, низкие ставки, введенные в США тогдашним главой ФРС А.Гринспеном после обвала котировок на американском фондовом рынке в 2001 гожу, вызванного сдуванием пузыря информационной экономики (кризис dotcom-ов). А также бурный экономический рост Китая, нуждавшегося в поставках металла и другого сырья в т.ч. из Украины, в связи с агрессивной инвестиционной политикой китайского правительства. Как нельзя кстати пришелся и массированный приход в Украину иностранных банков, которые способствовали притоку этих недорогих займов. Все это и вызвало соответствующий экономический рост в Украине: дешевые кредиты (ставка ФРС прямо или опосредовано влияет на уровень ставок во всем мире) привели к украинскому строительному и потребительскому буму, рост в Китае и ряда стран Юго-Восточной Азии — к росту украинских металлургического сектора и сектора производства минеральных удобрений.

Однако, эта политика ФРС привела к серьезному негативному побочному эффекту — к ипотечному кризису в США в 2007, а последующая экономическая доктрина «новой нормы» М.Эль-Эриана, которая связывала будущий рост мировой экономики с ростом экономик, прежде всего, развивающихся стран, оказалась ошибочной теорией. Начавшийся тогда рост экономик развивающихся стран, по отношению к развитым экономикам, кое-где замедлился, а кое-где закончился. За кризисом ипотечных облигаций наступило и ожидаемое замедление роста китайской экономики, исчерпавшей возможности своего интенсивного роста — так, как это ранее было в Южной Корее (1997), а еще раньше в Японии (с 1989), экономики которых так же, как и китайская, переживали многие десятилетия непрерывного роста с низких экономических уровней.

Поэтому отсутствие тех драйверов роста, которые, собственно, и давали внешний импульс к развитию украинской экономики в первых двух третях 2000-х годов, привели, соответственно, к остановке ее развития. Что стало «в полный рост» ощущаться, начиная с 2012 года. Агрессия России, начавшаяся в 2014г, стала дополнительным фактором ухудшения дел в украинской экономике (но не главным).

Т.о., кризисное положение в украинской экономке будет только усугубляться, т.к. в своей структуре она представляет собой осколок автаркической экономики СССР, которая лишь только временно нашла способ адаптироваться к мировой экономической ситуации, благодаря благоприятным внешним факторам, действие которых уже окончательно прекращено.

Влияние внешних факторов на экономику Украины следует признать главной причиной ее роста в прошлом, и возможного роста в будущем — при условии, конечно, что будет осуществлены структурные трансформации и сформированы институты, которые приведут украинскую экономику в соответствие с теми технологическими изменениями, которые происходят в мире. В этом и состоит укрупненное видение развития экономики.

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Темп роста экономики будет таким, каким ему позволит быть окружающий информационный и промышленный мир, который также не стоит на месте. Если мы будет хороши в этом процессе, то темпы развития будут высокими, если плохи — не будут.

Только интеллигентное правительство подлинных экспертов-технократов сможет перевести Украину в иное технологическое состояние — в рамках идущей в мире третьей промышленной революции.

экономика, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об аудите и развитии Украины

Влияние внешних факторов на экономику Украины следует признать главной причиной ее роста в прошлом, и возможного роста в будущем - при условии, конечно, что будет осуществлены структурные трансформации и сформированы институты, которые приведут украинскую экономику в соответствие с теми технологическими изменениями, которые происходят в мире. В этом и состоит укрупненное видение развития экономики.
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