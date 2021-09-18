Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?

1) Пролибертарианская версия. Следует понимать, что кейнсианские решения хороши для капиталистической экономики, которая уже в целом сложилась и переживает проблемы роста. Как, например, было в 1930-е годы в США, когда впервые за историю Laissez-faire не произошло восстановления экономики после экономического кризиса 1929 года, а была дефляция и безработица почти десятилетие. Именно поэтому и понадобилась революционная теория Кейнса, которая как раз пришлась ко двору как неожиданное революционное решение этой проблемы. В Украине же сейчас вообще нет развитой капиталистической экономики, значимый госсектор. У Украины сейчас на повестке дня стоят структурные реформы.

Перед тем как начать развиваться, согласно теории созидательного разрушения, надо вычистить из украинской экономики все неэффективное, устаревшее и перейти к новым принципам организации в рамках четвертной промышленной революции — именно поэтому протекционизм не полезен. Эти процессы, безусловно, болезненные, но другого пути нет. Кстати, они не менее болезненны и в станах развитого мира, например во Франции, Британии и даже США. И приход к власти Трампа и результаты Brexit тому свидетельство.

Поэтому мы не должны ни в коем случае лезть в экономику. Она себя сама отрегулирует именно в той мере, в какой она и может существовать в мировой экономике — ни больше ни меньше. Но зато то, что родится в этом процессе, будет крайне устойчивым. Пока просматриваются — ПО, туризм и сельское хозяйство. Может появиться в этом высокостохастическом процессе еще что-то.

2) Пропротекционисткая версия. Мы не должны замыкаться только в рамках дерегуляции и сдерживания инфляции. Что толку в том, что цены низкие, если в стране низкие зарплаты и люди могут их потратить только на самые необходимые продукты. Представьте себе, как пенсионеры живут на 2500 грн. в месяц. Да и что можно купить на минимальную зарплату? Что толку, если мы будем покупать даже самые качественные немецкие трамваи, если наши трудящиеся из-за этого не будут иметь работы и денег, а наши предприятия не то, чтобы не смогут проводить модернизацию, а остановятся и даже перестанут отчислять деньги в госбюджет с соответствующими последствиями. Да и откуда с определенного момента времени (не столько далекого) возьмутся деньги, если наши предприятия будут сокращать производство вплоть до полной остановки.

Сейчас все виды вспомогательных политик (торговая, монетарная и др.) должны стать основанием исключительно промышленной политики, которая должна быть принята в самое ближайшее время в стране, тем более традиционно склонной к дирижизму в силу социокультурных особенностей населения. И она должна быть самой амбициозной. И мы должны потребовать от нашего правительства или приять такой документ в сжатые сроки и возглавить такой промышленный рывок, как сделали это в мире десятки стран, или уйти в отставку.

Ну а как в реальности эта дискуссия происходит, вы знаете. В т.ч. и в силу этого имеем в экономике имеющиеся результаты.