Во сколько Украине обойдется реприватизация

В последние дни много говорят об инвестиционном климате в Украине в контексте заявлений о реприватизации, звучащих из уст чиновников и приближенного к власти олигарха.

Очевидно, что подобные заявления сами по себе негативно влияют на инвестиционный климат, поскольку предусматривают возможность принудительного отчуждения имущества. Как можно в Украине инвестировать в развитие предприятия, которое когда-то было приватизировано и теперь может быть отнято?

Но еще более важно понимать, что реприватизация предусматривает взаимную реституцию. То есть государство должно вернуть средства, которые были когда-то уплачены за предприятие. Очевидно, что свободных средств на это у государства нет. Хотя, не исключено, что чиновники и олигархи, которые пропагандируют подобные идеи, и не собираются возвращать средства нынешним владельцам таких предприятий. Понятно, что дело с возвратом средств можно растянуть на много лет. Когда отвечать за это и возвращать средства придется уже совсем другим руководителям государства.

Особенно смешной может оказаться ситуация с реприватизацией предприятий, за которые в реальности было переплачено. Например, Криворожсталь или Укртелеком.

Если заявить, что возвращать будут в гривнах по сегодняшнему курсу, то с Криворожсталью государство еще может оказаться в формальном выигрыше. Поскольку в 2005 году курс гривны составлял 5 гривен за один доллар. То есть в 5 раз меньше, чем сейчас. Правда, следует учитывать, что миллиардер Миттал не простой мальчик для битья, поэтому со временем в международных судах получит с Украины не только 4,8 млрд. долларов, которые Криворожсталь сейчас не стоит, но и значительно больше.

А вот ситуация с Укртелекомом выглядит еще интереснее. За Укртелеком при Януковиче было заплачено 10,5751 млрд. грн. По курсу того времени это более 1,3 млрд. долларов. Еще тогда говорилось, что, учитывая технологический прогресс и расширение использования мобильной связи, предприятие столько не стоит. Более того, неизбежно будет еще и терять свою стоимость.

Жизнь впоследствии полностью подтвердила такое понимание ситуации. В условиях умирания проводной телефонной связи Укртелеком все больше напоминает крупного интернет провайдера. По крайней мере, насколько известно, именно эта сфера деятельности обеспечивает сейчас положительный финансовый результат компании.

И сейчас, объективно, стоимость Укртелекома ниже даже номинальных 10,5 млрд. грн по сегодняшнему курсу. Поэтому, когда еще в 2015 году начались игры вокруг признания незаконным приватизации Укртелекома, звучали мнения, что Ахметов будет очень благодарен властям, которые примут решение о реприватизации этого предприятия и вернут ему хотя бы 10,5 млрд. грн. Хотя, и Ахметов через международные судебные инстанции может не скоро, но отсудить у Украины все 1,3 млрд. долларов.

Таким образом, все безответственные заявления и намерения о проведении реприватизации, даже если удастся их реализовать, не только приведут к росту коррупции — а каждое наше госпредприятие это потенциальный источник обогащения для чиновников и приближенных к ним бизнесменов. Это еще и приведет к тому, что риски инвестиций в Украину станут чрезмерными даже при нынешних не самых привлекательных инвестиционных условиях.