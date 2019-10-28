Легко ли вести бизнес в Украине?

В мире множество рейтингов для сопоставления экономического развития государств. Среди них — рейтинг легкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business Index) для сравнения простоты предпринимательской деятельности между различными странами мира, результаты которого были объявлены на прошлой неделе. Его авторами являются Симеон Дянков и Герхард Поль, которые в 2003 году были ведущими экономистами сектора Центральной и Восточной Европы группы Всемирного банка. Создали его они на основе исследования экономистов Оливера Харта, лауреата Нобелевской премии по экономике 2016 года, и Андрея Шлейфера. Кстати, фигура последнего примечательна. В 1997 году Шлейфер был обвинен госорганами США в нарушении законов о коррупции. В 2005 году суд приговорил Шлейфера к уплате штрафа в размере 28,5 млн. долларов, два из которых выплатил сам обвиняемый, а остальные 26,5 млн. долларов — Гарвардский университет, профессором которого был Шлейфер.

Целью создания индекса бизнеса Doing Business является исследование влияния регуляции бизнеса государством на экономический рост. Этот индекс основан на изучении законов, постановлений и правил, касающихся ведения предпринимательской деятельности в конкретной стране. Он базируется на 10 индикаторах. При этом, индекс не учитывает, например, такие общие условия ведения бизнеса, как состояние инфраструктуры, уровни инфляции и преступности, уровень доходности бизнеса.

С 2007 до 2016 года рейтинг возглавлял Сингапур, а с 2017 года лидерство вернула себе Новая Зеландия, которая возглавляла этот рейтинг в 2006 году. Она является лидером и в недавно обнародованном рейтинге.

Интересный факт заключается в том, что, хотя богатые страны в среднем занимают более высокое место, чем бедные страны, но есть и исключения. Так, Кувейт, одна из самых богатых стран в мире, занимает более низкое место (83), чем гораздо более бедные страны — Кения (56 место), Узбекистан (69 место). В свою очередь, Италию (58 место) объходят в рейтинге такие бедные страны, как Руанда (38 место), Армения (47 место), Молдова (48 место).

Например, Грузия по легкости ведения бизнеса занимает 7 место, опережая такие страны, как Великобритания (8 место), Швеция (10 место), Германия (22 место), Израиль (35 место), Швейцария (36 место). В то же время, Грузия уступает при этом по среднедушевому ВВП (по ППС) Египту (по данным МВФ за 2018 — соответственно 94 и 103 места), который занимает в рейтинге легкости ведения бизнеса 114 место. И, несмотря на то, что Грузия стоит выше Армении по легкости ведения бизнеса на 40 пунктов (7 и 47 места соответственно), по ВВП она выше Армении лишь на 5 пунктов (103 и 108 места соответственно), имея ВВП на душу населения всего на 1200 долларов больше чем, в Армении (11473 долларов и 10273 долларов соответственно).

Интересно, что согласно разработанному британским журналом The Economist индексу кумовства капитализма, в 2014 году первое место в этом рейтинге занимал Гонконг, второе место Россия, третье Малайзия, четвертое Украина. Если сопоставить это с тем, что Гонконг по легкости ведения бизнеса находится на высоком третьем месте, а Малайзия занимает в этом же рейтинге достаточно высокое 12 место (выше, например, на два пункта, чем Австралия), то получается — нельзя делать выводы о то, что высокое место в рейтинге легкости ведения бизнеса защищает страну от коррупции и обязательно ведет к высоким показателям ВВП на душу населения.

Между тем, когда в этом году Украина поднялась в этом рейтинге с 71 места на 64 премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что «повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на семь позиций — это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и зеленый свет для иностранных инвесторов».

Не уверен, что стоит делать такой вывод на основании довольно скромного повышения в рейтинге. Мы по-прежнему значительно ниже в этом рейтинге чем, например, Россия (достаточно высокое 28 место), которая, кстати, почему-то занимает в нем места выше Испании, Франции и Швейцарии (30, 32 и 36 места соответственно). Хочу напомнить читателям, что одними из индикаторов, которые учитываются в этом рейтинге, являются такие как защита прав инвесторов и обеспечение контрактов. Вызывает очень большие сомнения то, что в России по этим индикаторам дела идут лучше, чем в Испании, Франции и Швейцарии. И как эти индикаторы сочетаются с засильем кумовского капитализма в России (и Гонконге тоже) — мне непонятно.

Вот и получается, что данные рейтинга, при всем уважении к ученым-экономистам Харту, Шлейферу, Дянкову и Полю, не слишком информативными. По большому счету из него невозможно даже понять, легко или нет в действительности вести бизнес в конкретной стране. Вспомните хотя бы массовые протесты в Гонконге! Или заказные аресты предпринимателей в России. Например, арест Майкла Калви — руководителя инвестиционной фирмы Baring Vostok Capital Partners.

Я писал недавно о том, насколько неубедительно выглядит Нобелевская премия по экономике за 2019 год. Такое же впечатление производит и рейтинг Doing Business. В двух соседних странах Грузии и Армении дела обстоят по-разному. В одной, вести бизнес легко (Грузия), в другой относительно трудно (Армения), но это слабо сказывается на показателях их ВВП на душу населения. При этом в Израиле (примерно такая же небольшая страна, как Грузия и Армения) вести бизнес нелегко (согласно этому рейтингу), но, несмотря на это, его ВВП на душу населения за 2018 по данным МВФ составил 37 994 доллара, что более чем в три раза выше ВВП Грузии (11473 долларов), где бизнес, согласно рейтингу, вести очень легко.

Поэтому, возникает очевидное удивление, а зачем этот рейтинг разработан, если на основании его нельзя понять, почему так отличаются уровни макроэкономического развития, например, Израиля и Грузии? Причем согласно идеологии его разработки, он должен давать такое понимание! Мао Цзэдун однажды сказал, «чем хуже, тем лучше». Возможно этот принцип можно применить именно к этому случаю?

И, наконец, понятно, что легкость ведения бизнеса в стране совсем не обязательно привлечет туда предпринимателей. Предприниматели могут предпочесть страну, где бизнес вести трудно, но маржинальность бизнеса в этой стране выше средней. В закрытых от конкуренции странах при наличии у предпринимателей связей с местными властями условия для ведения бизнеса будут куда более предпочтительными, поскольку отсутствие конкуренции на внутреннем рынке делает ведения бизнеса на таком рынке высокомаржинальным. Что с того, что там бизнес вести нелегко? Для бизнеса скорее важнее доходность, чем легкость его ведения!

Вот и получается, что поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в этом рейтинге лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно! А для создания таких технологических товаров необходима проактивная промышленная политика правительства, а не меры, способствующие легкости ведения бизнеса в Украине. Пусть даже и технологического, который без поддержки его государством (например, как это делали в Израиле по программе «Йозма») почти обречен на высококонкурентных мировых рынках.

А вот с промышленной политикой в Украине, в отличие от того же Израиля или Чехии, пока все очень плохо. Ее просто у нас пока нет. Поэтому нам остается быть только страной, торгующей низкодоходным и низкомаржинальным сырьем. И поэтому для достижения столь желанных высоких макроэкономических показателей Украины легкость или трудность ведения бизнеса, по сравнению с другими важными индикаторами для развития национальной экономики, о которых я постоянно пишу в своих статьях, не имеет такого уж важного значения.

Прошу понять меня правильно, я, конечно, — за легкость ведения бизнеса в Украине и против многих бюрократических преград, но важность этого показателя для макроэкономического успеха страны, на мой взгляд, переоценена.