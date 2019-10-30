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В случае национализации «Укртелекома» о $50 млрд иностранных инвестиций можно забыть, - Безлюдько

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В случае национализации «Укртелекома» о $50 млрд иностранных инвестиций можно забыть, - Безлюдько

Если «Укртелеком» будет национализирован, власть может забыть о привлечении $50 млрд иностранных инвестиций и успешной большой приватизации. Об этом написал журналист Денис Безлюдько на своей страничке в Facebook.

«В ноябре на третий круг заходит рассмотрение судом первой инстанции национализации „Укртелекома“ по иску ФГИ. Зачем? У государства есть лишние 10 ярдов гривен, чтобы рассчитаться с покупателем? Это в лучшем случае, если пересчитать с курсовыми разницами, то 32 ярда получится. А программу „большой“ приватизации 2020, и так „ужатую“ до несчастных 5 млрд гривен, как выполнять будут?», — задается вопросами Безлюдько.

По его мнению, продать повторно «Укртелеком» будет очень сложно, поскольку никто не захочет покупать компанию, которую отобрали у предыдущего собственника и могут сделать это снова.

«Кому напарить национализированный телеком? Попробуйте сейчас Приватбанк кому-нить продать, кроме Коломойского, аха. Или опять „пилить“ госкомпанию, из которой выросли за „государственные годы“ Водафон (мобильная связь), Инфоком (интернет), Приоком (IT) и Атраком (первичные сети). По отношению к последним двум более употребим термин „выпилились“», — написал Безлюдько.

Журналист подчеркнул, что реприватизация такой крупной компании, как «Укртелеком», нанесет удар по инвестиционному климату страны и власть может забыть о планах привлечь в Украину в ближайшие пять лет $50 млрд иностранных инвестиций.

«Ну и наш любимый инвестклимат. В случае такой крупной национализации (а если еще АрселорМиттал Кривой Рог продолжат прессовать), можно в Дуинг Бизнес, хоть первые места занимать, очереди из инвесторов все равно не будет. Да ее и сейчас нет. И #IhaveaDream премьера Алексея Гончарука о 50 млрд иностранных инвестиций до 24, так и останется юношеской мечтой вместе с ростом ВВП на 40%. А они и так, стараниями Минэкономики, под вопросом», — прогнозирует Безлюдько.

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Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи «Укртелеком», где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.

инвестиции, реприватизация, Денис Безлюдько
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