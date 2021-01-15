Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина — дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Дефицит госбюджета США в декабре 2020г составил рекордные для этого месяца 143,6 млрд. долл. Это в 10,8 раза превышает показатель декабря 2019г, который составлял жалкие 13,3 млрд. долл. За три месяца 2021 финансового года, который начался 1 октября 2020г, дефицит бюджета США увеличилось на 60,7% и составил 572,9 млрд. долл. Кстати, по итогам 2020 финансового года (завершился 1 октября 2020г) дефицит бюджета по отношению к ВВП был рекордным со времен Второй Мировой.
Дефицит бюджета покрывается за счет наращивания госдолга. Если 5 лет назад госдолг США составлял 106% ВВП, то сейчас — более 130%. Поэтому вопрос стоимости обслуживания госдолга выходит на первый план.
ФРС, от которого непосредственно зависит цена обслуживания госдолга, ничего другого не остается, нежели и дальше держать ключевую ставку на низком уровне и активно покупать treasury. Конечно, если удастся удерживать инфляцию на относительно невысоком уровне. Как это сделать? Продолжать сдерживать спрос через продление карантинных ограничений, канализировать значительную часть helicopter money в фондовые и сырьевые рынки (что не вполне в компетенция ФРС). О последствиях этого для мировых экономики, финансовых и сырьевых рынков, полагаю, говорить излишне.
P.S. Для размышлений о возможной будущей политике ФРС небезынтересен опыт Японии. Там отношение госдолга к ВВП превышает 260%. Ставка ЦБ Японии не превышала 0,1% с 2011г, а с 2016г она отрицательная. Плюс к этому ЦБ Японии без малейшего стеснения и в промышленных масштабах выкупает гособлигации, чтобы сохранить ставки по ним на низком уровне. Именно таким образом ЦБ Японии сохраняет процентную нагрузку на госбюджет на низком уровне.
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