О «вечном» монетарном двигателе

За полгода монетарного бешенства имеем прирост денежной массы составил 6,65 трлн. долл. В частности: ФРС — 2,85 трлн. долл., ЕЦБ — 1,78 трлн. евро (почти 2 трлн. долл.), Банк Японии — 100 трлн. иен (920 млрд. долл.), Банк Англии — 275 млрд. фунтов (340 млрд. долл.), Швейцарский Национальный Банк — 100 млрд. франков (105 млрд. долл.), ЦБ Канады — 413 млрд кан. долл. (300 млрд. долл.), ЦБ Австралии — 118 млрд. австрл. долл. (79 млрд. долл.). Остальные (Швеция, Дания и Новая Зеландия) — в совокупности около 60 млрд. долл.

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке. Пузыри с прямой подачи монетарных властей? Смотреть за этим шоу в режиме online увлекательно. Но вечного двигателя не бывает, прорыв таки произойдет...

Ряд экспертов напрасно отождествляют нынешнее монетарное бешенство с программами QE 2008-2014 гг., не приведших к инфляции — разница есть и большая. QE образца 2008-2014гг были операцией обмена (своп) долгосрочных обязательств государства на банковские резервы ЦБ с нулевой дюрацией. А объем денежных средств в частном секторе экономике не менялся, поэтому программы QE образца 2008-2014гг. и не привели к инфляции. Сейчас же каналы распределения ликвидности затрагивают почти все уровни в отличие от 2008-2014 гг.