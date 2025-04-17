Від скандального банку до ШІ та довірчих технологій: хто така Олена Дегрік?

Українська підприємниця Олена Шевцова-Дегрік активно просуває себе як візіонерку в сфері штучного інтелекту та фінансової безпеки, заявляючи про вихід на ринки Великобританії та ЄС. Проте її шлях затьмарений серйозними обвинуваченнями у відмиванні грошей, зв’язках з тіньовими схемами та переслідуванні журналістів. Хто вона — нова зірка європейського фінтеху чи фігурантка одного з найбільших банківських скандалів в Україні?

Обіцянка довіри і технологій

Навесні 2025 року Дегрік з’являється на сцені міжнародної конференції PAY360 у Лондоні разом з представниками Uber і Monzo, розповідаючи про «гібридні» системи, які поєднують ШІ та людську експертизу у боротьбі з шахрайством. Паралельно її месенджер Leo Messenger анонсує запуск внутрішньоігрових платіжних рішень та амбіції стати європейським «супердодатком».

На перший погляд — історія технологічного прориву. Але все не так просто.

Скандал навколо iBox Bank: як працює «міс-кодинг»

За даними Бюро економічної безпеки України (БЕБ), у 2023 році через iBox Bank, де Дегрік володіла 25% акцій, була реалізована схема відмивання близько 5 мільярдів гривень (понад $130 млн). Суть — використання фіктивних компаній, підміна призначення платежів (міс-кодинг), обслуговування нелегального грального бізнесу.

Банк був позбавлений ліцензії. Проти Дегрік та її бізнес-партнерок — Ірини Циганок і Зої Нестеровської — відкрито кримінальне провадження за статтями про відмивання коштів і незаконну організацію азартних ігор. За даними МВС, вона залишила країну 8 березня 2023 року та переховується за кордоном.

Фіктивні компанії і слід «Білосніжки-2013»

Однією зі структур, з якими раніше була пов’язана Дегрік (ще до шлюбу), є компанія «Білосніжка-2013», зареєстрована в Україні. У 2010-х роках вона фігурувала в низці журналістських розслідувань як пов’язана з офшорами та процесинговими сервісами. Зокрема — з панамською компанією Beaulieu Trade Inc і кіпрською Mossada Investments Limited (раніше Frugifera Investments Limited), де Дегрік значилася директоркою.

Через ці структури здійснювалися платіжні операції, близькі до сфери азартних ігор. У той період Національний банк України позбавив ліцензії пов’язану з цими структурами платіжну систему Tyme, посилаючись на систематичні порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Ці епізоди свідчать про те, що репутаційна токсичність бізнес-прошлого Дегрік має глибоке коріння і не обмежується кейсом iBox Bank.

Юридичний тиск і роль суду у Львові

Справу Дегрік розглядає Личаківський районний суд Львова. Цей самий суд веде процес проти Віктора Медведчука. Незадовго до чергового етапу слухань щодо Дегрік у телеграм-каналах почалася анонімна атака на суддів — із закликами повідомляти про нібито «корупцію». Контекст вказує на спробу вплинути на перебіг справи.

Конфлікт інтересів

Високопоставлений працівник Нацполіції Євген Шевцов, чоловік Олени, за даними захисту, використовував своє службове становище в МВС для тиску та фабрикації справ. Серед епізодів — подарунок його дружині у вигляді майже 600 кв. м елітної нерухомості в центрі Києва, переданої після сумнівного зняття арешту через злам баз приватних нотаріусів.

Фінансування, офшори і ребрендинг

Сьогодні Олена Дегрік позиціонує себе як обличчя етичного фінтеху. Але звідки взялися кошти на масштабний перезапуск? Як структури, що фігурували в кримінальних справах, трансформувалися у високотехнологічні ШІ-стартапи?

Порівняння публічних виступів із архівами розслідувань викликає сумніви щодо прозорості того, що відбувається. Жодне з ключових питань — про походження капіталу, офшорні угоди, джерела інвестицій — так і не отримало відповіді.

Санкції і ігнорування журналістів

12 квітня 2025 року проти Олени Дегрік-Шевцової були введені персональні санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони України. Серед підстав — участь у схемах відмивання коштів, а також діяльність, що загрожує фінансовій стабільності держави.

У межах підготовки цього матеріалу редакція надіслала пані Дегрік офіційний запит із шести пунктів щодо походження капіталу, юридичного статусу, зв’язків з офшорами та впливу на ЗМІ. Відповіді на запит не надійшло.

Чому це важливо для Європи

Стартапи, пов’язані з Дегрік, уже виходять на ринок Великобританії та країн ЄС. Вони декларують пріоритети приватності, боротьбу з шахрайством, етику. Але чи можливо будувати фінтех на довірі, якщо в його основі — репутаційні та правові ризики?

Для європейських регуляторів і інвесторів це — не питання іміджу, а питання відповідальності. ШІ та цифрові платежі не можуть бути димовою завісою для невідповідностей, які ще вчора фігурували у кримінальних зведеннях.

Висновок: Історія Олени Дегрік — це не просто кейс про фінтех. Це лакмусовий папірець для європейської технологічної спільноти: наскільки глибоко вона готова копати в пошуках істини, коли перед нею — красива обгортка, великі інвестиції та обіцянка цифрового майбутнього.