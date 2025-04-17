Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Від скандального банку до ШІ та довірчих технологій: хто така Олена Дегрік?

97
Від скандального банку до ШІ та довірчих технологій: хто така Олена Дегрік?

Українська підприємниця Олена Шевцова-Дегрік активно просуває себе як візіонерку в сфері штучного інтелекту та фінансової безпеки, заявляючи про вихід на ринки Великобританії та ЄС. Проте її шлях затьмарений серйозними обвинуваченнями у відмиванні грошей, зв’язках з тіньовими схемами та переслідуванні журналістів. Хто вона — нова зірка європейського фінтеху чи фігурантка одного з найбільших банківських скандалів в Україні?

Обіцянка довіри і технологій

Навесні 2025 року Дегрік з’являється на сцені міжнародної конференції PAY360 у Лондоні разом з представниками Uber і Monzo, розповідаючи про «гібридні» системи, які поєднують ШІ та людську експертизу у боротьбі з шахрайством. Паралельно її месенджер Leo Messenger анонсує запуск внутрішньоігрових платіжних рішень та амбіції стати європейським «супердодатком».

На перший погляд — історія технологічного прориву. Але все не так просто.

Скандал навколо iBox Bank: як працює «міс-кодинг»

За даними Бюро економічної безпеки України (БЕБ), у 2023 році через iBox Bank, де Дегрік володіла 25% акцій, була реалізована схема відмивання близько 5 мільярдів гривень (понад $130 млн). Суть — використання фіктивних компаній, підміна призначення платежів (міс-кодинг), обслуговування нелегального грального бізнесу.

Банк був позбавлений ліцензії. Проти Дегрік та її бізнес-партнерок — Ірини Циганок і Зої Нестеровської — відкрито кримінальне провадження за статтями про відмивання коштів і незаконну організацію азартних ігор. За даними МВС, вона залишила країну 8 березня 2023 року та переховується за кордоном.

Фіктивні компанії і слід «Білосніжки-2013»

Однією зі структур, з якими раніше була пов’язана Дегрік (ще до шлюбу), є компанія «Білосніжка-2013», зареєстрована в Україні. У 2010-х роках вона фігурувала в низці журналістських розслідувань як пов’язана з офшорами та процесинговими сервісами. Зокрема — з панамською компанією Beaulieu Trade Inc і кіпрською Mossada Investments Limited (раніше Frugifera Investments Limited), де Дегрік значилася директоркою.

Через ці структури здійснювалися платіжні операції, близькі до сфери азартних ігор. У той період Національний банк України позбавив ліцензії пов’язану з цими структурами платіжну систему Tyme, посилаючись на систематичні порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Ці епізоди свідчать про те, що репутаційна токсичність бізнес-прошлого Дегрік має глибоке коріння і не обмежується кейсом iBox Bank.

Юридичний тиск і роль суду у Львові

Справу Дегрік розглядає Личаківський районний суд Львова. Цей самий суд веде процес проти Віктора Медведчука. Незадовго до чергового етапу слухань щодо Дегрік у телеграм-каналах почалася анонімна атака на суддів — із закликами повідомляти про нібито «корупцію». Контекст вказує на спробу вплинути на перебіг справи.

Конфлікт інтересів

Високопоставлений працівник Нацполіції Євген Шевцов, чоловік Олени, за даними захисту, використовував своє службове становище в МВС для тиску та фабрикації справ. Серед епізодів — подарунок його дружині у вигляді майже 600 кв. м елітної нерухомості в центрі Києва, переданої після сумнівного зняття арешту через злам баз приватних нотаріусів.

Фінансування, офшори і ребрендинг

Сьогодні Олена Дегрік позиціонує себе як обличчя етичного фінтеху. Але звідки взялися кошти на масштабний перезапуск? Як структури, що фігурували в кримінальних справах, трансформувалися у високотехнологічні ШІ-стартапи?

Порівняння публічних виступів із архівами розслідувань викликає сумніви щодо прозорості того, що відбувається. Жодне з ключових питань — про походження капіталу, офшорні угоди, джерела інвестицій — так і не отримало відповіді.

Санкції і ігнорування журналістів

12 квітня 2025 року проти Олени Дегрік-Шевцової були введені персональні санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони України. Серед підстав — участь у схемах відмивання коштів, а також діяльність, що загрожує фінансовій стабільності держави.

У межах підготовки цього матеріалу редакція надіслала пані Дегрік офіційний запит із шести пунктів щодо походження капіталу, юридичного статусу, зв’язків з офшорами та впливу на ЗМІ. Відповіді на запит не надійшло.

Чому це важливо для Європи

Стартапи, пов’язані з Дегрік, уже виходять на ринок Великобританії та країн ЄС. Вони декларують пріоритети приватності, боротьбу з шахрайством, етику. Але чи можливо будувати фінтех на довірі, якщо в його основі — репутаційні та правові ризики?

Для європейських регуляторів і інвесторів це — не питання іміджу, а питання відповідальності. ШІ та цифрові платежі не можуть бути димовою завісою для невідповідностей, які ще вчора фігурували у кримінальних зведеннях.

Висновок: Історія Олени Дегрік — це не просто кейс про фінтех. Це лакмусовий папірець для європейської технологічної спільноти: наскільки глибоко вона готова копати в пошуках істини, коли перед нею — красива обгортка, великі інвестиції та обіцянка цифрового майбутнього.

Дегрік
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 17 апреля 2025
Среда, 16 апреля 2025
Вторник, 15 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023