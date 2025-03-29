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“Пральня” для казино: Львівський суд дав старт заочному розслідуванню щодо банкірки Дегрік-Шевцової

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“Пральня” для казино: Львівський суд дав старт заочному розслідуванню щодо банкірки Дегрік-Шевцової

Управління Феміди в Україні зробило ще один крок у спробі зрушити з місця одну з найгучніших фінансових справ останніх років. Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення, яке дозволяє розпочати спеціальне досудове розслідування проти Олени Дегрік-Шевцової — співвласниці банку Ibox Bank, відомої фігури на ринку платіжних послуг та, за версією слідства, ключового гравця у схемі легалізації коштів для підпільного грального бізнесу.

У центрі слідства — 5 мільярдів гривень

За інформацією Бюро економічної безпеки України (БЕБ), Дегрік-Шевцова організувала схему відмивання щонайменше 5 мільярдів гривень, отриманих нелегальними казино. Використовуючи так званий “міс-кодинг” — тобто навмисне викривлення кодів призначення платежів — організатори маскували транзакції під нібито законні фінансові операції. Фактично, це дозволяло безперешкодно переводити кошти через банківську систему, уникаючи підозр з боку моніторингових органів.

Справа кваліфікується одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 203-2 — незаконна діяльність у сфері азартних ігор,
  • ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

Після того як стало відомо, що підозрювана залишила територію України, БЕБ подало клопотання про застосування спеціального досудового розслідування in absentia. Такий підхід дозволяє вести справу навіть за відсутності обвинуваченої, за аналогією з іншими резонансними кейсами — проти Віктора Медведчука, Андрія Деркача та інших.

“Рішення ухвалено попри інформаційну атаку та персональний тиск на суд”, — зазначено в офіційній заяві БЕБ.

Спроба очистити репутацію — і поразка в суді

Це не перша публічна спроба Олени Дегрік-Шевцової відмежуватись від підозр. У 2023 році вона подала позов проти редакції медіа Mind.ua, яка оприлюднила розслідування про офшорні структури та фінансові зв’язки бізнесвумен. Зокрема, журналісти вказували на те, що Дегрік-Шевцова могла мати стосунок до компаній, які використовували заборонені в Україні російські платіжні системи, в тому числі через ПС Tyme, що була позбавлена ліцензії НБУ.

У суді захист наполягав на тому, що “Alona Degrik”, зазначена в офшорних документах, нібито є іншою особою. Аргумент виявився слабким: збіглися і адреса проживання, і дівоче прізвище, і час реєстрації компаній. Верховний Суд відхилив позов, визнавши публікацію такою, що містить оціночні судження і підтверджується документально.

Бізнес, банк і чоловік-поліцейський

Олена Дегрік-Шевцова — співвласниця LeoGaming Pay та володіє часткою в Ibox Bank, де керівні посади обіймають її колишні підлеглі або лояльні особи. Серед фінансових партнерів — відомий інвестбанкір Вадим Гордиевський та американські громадяни Віктор Капустін і Юрій Каплун.

Водночас її чоловік, Євген Шевцов, тривалий час обіймав одну з керівних посад у Національній поліції України. У 2020 році він задекларував близько 400 тисяч гривень доходу, тоді як уся сім’я — понад 180 мільйонів у вигляді готівки, нерухомості та інших активів. Це викликало хвилю критики та журналістських запитів.

Що далі?

Після ухвали львівського суду справа переходить у нову фазу. Якщо підозра буде підтверджена, це може стати першим в Україні прецедентом заочного вироку проти банкірки з оточенням у правоохоронних органах.

Цей процес стане лакмусовим папірцем не лише для БЕБ, але й для всієї антикорупційної архітектури країни. Чи зможе держава притягти до відповідальності людей, які роками працювали у тіні та формували паралельну економіку — стане відомо вже незабаром.

LeoGaming, IboxBank, Дегрік, Degrik
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