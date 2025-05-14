Відмивання, офшори, британська ліцензія: що приховує справа Шевцової-Дегрік

У квітні 2025 року правоохоронці Польщі затримали Ірину Циганок, колишню керівницю одного з департаментів українського Ibox Bank. Вона перебувала в міжнародному розшуку за підозрою в участі у масштабній схемі відмивання коштів, що отримала назву "miscoding" – підміна призначення платежів із метою обслуговування нелегального грального бізнесу.

За даними Бюро економічної безпеки України (БЕБ), через Ibox Bank було легалізовано щонайменше 5 мільярдів гривень. Головною фігуранткою справи є Альона Шевцова-Дегрік, яка володіла близько 25% акцій банку. Вона залишила Україну в березні 2023 року і досі перебуває за кордоном. Проти неї Рада національної безпеки та оборони України запровадила персональні санкції. У березні 2025 року Личаківський районний суд Львова надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування за її відсутності.

Як працювала схема

Суть механізму, викритого слідством, полягала в організації каналу для проведення коштів гравців нелегальних онлайн-казино через мережу фіктивних компаній, зареєстрованих у Ibox Bank. У призначенні платежів вказувалися неігрові послуги – наприклад, "доставка" або "хостинг" – що дозволяло уникати підозри з боку фінансового моніторингу.

Організатори отримували відсоток від кожної транзакції, які виводили через афілійовані структури. За словами представників НБУ, з другої половини 2022 року обсяги таких операцій значно зросли і набули системного характеру.

Банківський бізнес і публічний імідж

Айбокс Банк був частиною фінансової інфраструктури, яку створила Шевцова-Дегрік. До неї входили також платіжна система LeoGaming Pay, мережа терміналів iBox і пов’язаний із цим бізнесом кіберспортивний проєкт.

Попри численні питання до прозорості джерел доходів, Шевцова активно просувала себе як “етичну” підприємицю та брала участь у конференціях, присвячених фінансовим технологіям. Її компанії були спонсорами численних бізнес-заходів.

Офшори, Великобританія та нові стартапи

Після закриття банку в Україні Шевцова зареєструвала компанію SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) у Великобританії. Компанія отримала ліцензію британського фінансового регулятора FCA на випуск електронних грошей та надання платіжних послуг. Шевцова вказана як директорка компанії під іменем Alona Shevtsova – без додатку “Degryk”.

Журналісти та експерти зазначають, що така розбіжність імен могла дозволити уникнути комплаєнс-перевірок у британських реєстрах. Компанія Sends, а також створений месенджер Leo Messenger, вже анонсували плани виходу на ринки ЄС.

Судові процеси та родинний контекст

Шевцова є дружиною Євгена Шевцова, який обіймав керівні посади у Національній поліції України. У 2020 році подружжя задекларувало близько 400 тисяч гривень доходу, тоді як загальна сума їх активів у вигляді готівки та майна сягала понад 180 мільйонів гривень. Шевцова також програла позов до видання Mind.ua, яке пов’язало її з офшорними компаніями та використанням заборонених у країні платіжних систем, зокрема російської ПС Tyme. Верховний Суд України підтвердив правомірність публікації.

Бізнес-імперія: основні структури

LeoGaming / LeoGaming Pay – компанія, що обслуговувала платежі у відеоіграх і кіберспорті, співпрацювала з такими компаніями, як Wargaming. Була ребрендована у L&G після скандалу.

Ibox Bank – головна фінансова установа в схемі. Позбавлений ліцензії НБУ у березні 2023 року.

Мережа терміналів iBox – використовувалась для поповнення карток і рахунків. Працювала з Monobank, EasyPay та іншими.

SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) – британська компанія, зареєстрована Шевцовою, яка отримала FCA-ліцензію. Очолюється нею під іменем Alona Shevtsova.

Leo Messenger – фінтех-проєкт із внутрішньоігровими переказами. Орієнтований на ринок ЄС.

Білосніжка-2013 – українська компанія, пов’язана з офшорами Beaulieu Trade Inc (Панама) та Mossada Investments Ltd (Кіпр). Назва компанії – пряма іронія, адже “Білосніжка” уособлює чистоту та дитячу казку. У реальності ж цю назву використано для структури, пов’язаної з відмиванням грошей, що виглядає як демонстративне знущання з ідеї прозорості.

Передчуття санкцій і “транзит” майна

12 квітня 2025 року РНБО запровадила персональні санкції проти Шевцової-Дегрік та пов’язаних із нею структур. За кілька днів до цього у реєстрах нерухомості зафіксовано масову передачу понад 40 об’єктів нерухомості на третіх осіб – зокрема, на матір Шевцової та матір її чоловіка. Експерти вважають це спробою уникнути арешту активів, ймовірно – після попередження про санкції.

Розвиток справи: чи вдасться довести її до вироку?

Після затримання Ірини Циганок справа переходить у нову фазу. Україна готує запит на її екстрадицію. Тим часом Шевцова-Дегрік залишається в міжнародному розшуку. У справі також фігурують дві її спільниці – Ірина Циганок і Зоя Нестеровська.

Якщо провадження буде доведене до обвинувального вироку, це може стати прецедентом для заочного засудження впливової банкірки, яка намагається перебрендуватись у «лідерку європейського фінтеху».

Міжнародний виклик для фінансової системи

В Україні справу Шевцової-Дегрік вже порівнюють з кейсами Wirecard і Danske Bank. Вона ілюструє, як особа з репутаційним багажем і кримінальними провадженнями в Україні може інтегруватися у західну фінансову систему через прогалини в комплаєнсі та юрисдикційні розриви. Це виклик не лише для української правоохоронної системи, а й для європейських регуляторів, які прагнуть будувати прозору та відповідальну цифрову економіку.