Убийцы журналиста Шеремета по-прежнему не установлены, - Князев

Лица, совершившие убийство журналиста Павла Шеремета, по-прежнему не установлены, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
«К сожалению, лица, которые совершили убийство Шеремета, не установлены», — сказал он на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос, как продвигается расследование убийства журналиста.
Также, по его словам, в Украине с начала 2017 года 6 полицейских были убиты во время проведения специальных операций.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7:45 в центре Киева была взорвана машина руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.
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