НБУ отозвал лицензию у еще одного банка

Национальный банк Украины отозвал лицензию у Кредит Оптима Банка, который решил добровольно прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
В НБУ подчеркивают, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков, в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.
Регулятор отметил, что Кредит Оптима Банк стал четвертым банком, который принял решение об отказе от банковской деятельности.
Напомним, Национальный банк Украины отозвал лицензии у Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности.
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