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Почта Клинтон: республиканцы обнаружили ошибки в расследовании ФБР

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Почта Клинтон: республиканцы обнаружили ошибки в расследовании ФБР

Республиканцы в профильных комитетах Конгресса США впервые обнаружили свидетельства того, что в ФБР были доказательства нарушения закона экс-госсекретарем Хиллари Клинтон и ее окружением при передачи секретной информации через личную почту.
Об этом сообщает The Hill.

«Республиканцы на профильных комитетах Конгресса говорят, что они обнаружили новые ошибки и противоречия в расследовании ФБР», — говорится в сообщении.

Как отмечается, законодатели обнаружили документы ФБР, в которых говорится об «огромных объемах» засекреченной информации, проходившей через незащищенную электронную почту Клинтон и ее помощников, и о том, что это доказательство уголовного нарушения.

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Как говорится в публикации, это подтверждает, что один из ключевых свидетелей по делу ранее дал ложные показания. По информации издания, в документах ведомства имя этого свидетеля изменено, однако очевидно, что речь идет о сотруднике компьютерной фирмы, которая оказывала помощь в техническом обслуживании личного почтового сервера Клинтон после того, как она оставила пост госсекретаря.

Следователи также подтвердили, что ФБР начало готовить заявление о снятии с Клинтон всех обвинений тогда, как существовали доказательства нарушений по итогам вызова свидетелей на допросы, и до того, как федеральные агенты допросили еще более десяти ключевых свидетелей по делу.

Как известно, скандал в связи с электронной перепиской Клинтон разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она, когда была госсекретарем, вопреки установленным требованиям вела служебную переписку с личного аккаунта.

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Летом 2016 года ситуация, казалось, была исчерпана, когда глава ФБР Джеймс Коми объявил, что Клинтон проявила чрезвычайную небрежность, но признаков преступного умысла в ее действиях нет. Однако в конце октября глава ФБР отправил в Конгресс сообщение, что обнаружены новые письма Клинтон, и он начинает новую проверку.

За два дня до выборов Коми уведомил Конгресс о том, что после изучения писем Клинтон ведомство, как и ранее, не считает необходимым предъявить ей обвинения, однако вред для кампании Клинтон уже нельзя было исправить.

расследования, Хиллари Клинтон, ФБР
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