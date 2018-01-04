УПЦ подала новые списки на обмен пленными с ЛДНР

Украинская православная церковь подала новые списки на обмен пленными с ЛДНР. Об этом в четверг, 4 января, во время встречи с матерями и женами освобожденных конце декабря пленных заявил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.
«Мы подали новые списки со своими предложениями. Теперь эти списки будут рассматриваться, будут переговоры. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться. списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно мы подали. Если мы договоримся, то и этот этап не будет последним, будет еще продолжение», — заявил он.
Предстоятель попросил всех присутствующих помочь в этом деле и предоставить максимально точную информацию о тех военных, которые продолжают находиться в плену.
«Мы не будем останавливаться, пока всех не освободим», — добавил он.
Также предстоятель УПЦ отметил, что особо рад тому, что это знаменательное событие произошло накануне светлого праздника Рождества Христова, когда вся семья собирается вместе и «радуется священной события пришествия в мир Сына Божия».
Кроме того, митрополит Онуфрий выразил особую благодарность патриарху Кириллу, к которому «лично обращался много раз за помощью в этом вопросе».
«Процесс был не простой, однако был сдвинут с мертвой точки», — подчеркнул предстоятель.
Встреча с освобожденными пленными, а также их женами и матерями состоялась в резиденции предстоятеля УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Также на встрече присутствовали родственники воинов, которые все еще остаются в плену.
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