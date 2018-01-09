Государство заплатит компании Ахметова 1,5 млрд грн долгов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила механизм выплаты 2 млрд грн долга энергогенерирующим компаниям. Большую часть этих средств получат компании Рината Ахметова. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 9 января.
В частности, Комиссия одобрила постановление «Об алгоритме перечисления средств с текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии» и «О внесении изменений в смету ГП „Энергорынок“ на 2018 год».
Согласно решению о распределении 2 млрд грн между энергогенерирующими компаниями теплоэлектростанций, четверть суммы распределят между ПАО «Центрэнерго» (294,40 млн гривен) и ПАО «Донбассэнерго» (225,79 млн гривен). При этом, компании Ахметова получат 1,48 млрд гривен: ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (374,91 млн гривен), ОАО «ДТЭК Западэнерго» (744,63 млн гривен) и ООО «ДТЭК Востокэнерго» (360,26 млн гривен).
Отметим, предприятие «Энергорынок» еще в ноябре 2017 года взяло в «Ощадбанке» 2 млрд гривен кредита для погашения задолженности, образовавшейся до 1 сентября 2017 перед ТЭС, с последующим направлением денег исключительно на оплату по договорам на поставку угля.
Учитывая принятые НКРЭКУ документы, все деньги получат теплоэнергетики, а «Энергоатом» и другие энергокомпании не получат ничего на погашение долгов.
Напомним, НКРЭКУ принял решение, которое предусматривает двухэтапный рост стоимости электроэнергии на 9,5% с 1 января 2018 года и с 1 апреля еще на 6,1%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
|100 евро
|3.336,02 -0.0408
|3.399,47 -0.0933
|10 рублей
|4,44 0.0022
|4,93 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|371.692,003.456,00
|Серебро
|4.838,2839,59
|Платина
|270.470,004.063,00
|Палладий
|310.237,006.012,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016