Государство заплатит компании Ахметова 1,5 млрд грн долгов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила механизм выплаты 2 млрд грн долга энергогенерирующим компаниям. Большую часть этих средств получат компании Рината Ахметова. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 9 января.

В частности, Комиссия одобрила постановление «Об алгоритме перечисления средств с текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии» и «О внесении изменений в смету ГП „Энергорынок“ на 2018 год».

Согласно решению о распределении 2 млрд грн между энергогенерирующими компаниями теплоэлектростанций, четверть суммы распределят между ПАО «Центрэнерго» (294,40 млн гривен) и ПАО «Донбассэнерго» (225,79 млн гривен). При этом, компании Ахметова получат 1,48 млрд гривен: ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (374,91 млн гривен), ОАО «ДТЭК Западэнерго» (744,63 млн гривен) и ООО «ДТЭК Востокэнерго» (360,26 млн гривен).

Отметим, предприятие «Энергорынок» еще в ноябре 2017 года взяло в «Ощадбанке» 2 млрд гривен кредита для погашения задолженности, образовавшейся до 1 сентября 2017 перед ТЭС, с последующим направлением денег исключительно на оплату по договорам на поставку угля.

Учитывая принятые НКРЭКУ документы, все деньги получат теплоэнергетики, а «Энергоатом» и другие энергокомпании не получат ничего на погашение долгов.

Напомним, НКРЭКУ принял решение, которое предусматривает двухэтапный рост стоимости электроэнергии на 9,5% с 1 января 2018 года и с 1 апреля еще на 6,1%.