«Центрэнерго» готово закупать весь уголь производства «Львовугля» и «Волыньугля»

ПАО «Центрэнерго» и ГП «Держвуглепостач» подписали соглашения, предусматривающие закупку всего угля производства ГП «Львовуголь».
Об этом сообщается в письме «Центрэнерго» в адрес профсоюзов, обнародованном компанией на своей Facebook-странице.
«Между ПАО „Центрэнерго“ и ГП „Держвуглепостач“ 18 января и 24 января были подписаны дополнительные соглашения о поставке на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства ГП „Львовуголь“, то есть, на весь предлагаемый „Держвуглепостач“ для поставки в наш адрес объем», — отмечено в письме.
Кроме того, в документе указано, что «Центрэнерго» проинформировало «Держвуглепостач» о готовности закупать весь производимый ГП «Волыньуголь» объем угля.
Как сообщалось, ДТЭК прекратил закупку угля у госшахт западного региона после того, как «Центрэнерго» прекратило покупать топливо у «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь».
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