«Центрэнерго» готово закупать весь уголь производства «Львовугля» и «Волыньугля»

ПАО «Центрэнерго» и ГП «Держвуглепостач» подписали соглашения, предусматривающие закупку всего угля производства ГП «Львовуголь».

Об этом сообщается в письме «Центрэнерго» в адрес профсоюзов, обнародованном компанией на своей Facebook-странице.

«Между ПАО „Центрэнерго“ и ГП „Держвуглепостач“ 18 января и 24 января были подписаны дополнительные соглашения о поставке на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства ГП „Львовуголь“, то есть, на весь предлагаемый „Держвуглепостач“ для поставки в наш адрес объем», — отмечено в письме.

Кроме того, в документе указано, что «Центрэнерго» проинформировало «Держвуглепостач» о готовности закупать весь производимый ГП «Волыньуголь» объем угля.

Как сообщалось, ДТЭК прекратил закупку угля у госшахт западного региона после того, как «Центрэнерго» прекратило покупать топливо у «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь».