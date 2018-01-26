МИД призывает Россию к созданию зоны безопасности на Донбассе вдоль госграницы

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает Россию к созданию зоны безопасности вдоль украинско-российской границы, говорится в сообщении пресс-службы МИД.
«Призываем Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, в частности положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также созданию зоны безопасности вдоль границы со стороны России, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе», — сказано в сообщении.
Как сообщают в ведомстве, вчера на заседании Постоянного совета ОБСЕ было принято решение о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк».
«Поддерживая продление мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска „Гуково“ и „Донецк“, Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование позицией России, которая в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на временно оккупированную территорию Украины т.наз. «гуманитарных конвоев».
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