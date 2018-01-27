Сурков назвал новые предложения США реализуемыми

Вариант миротворческой миссии ООН на Донбассе выглядит реализуемым. Об этом сказал помощник президента РФ Владислав Сурков после встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, сообщают Вести.

По его словам, развертывание миссии ООН на Донбассе вновь стало основной темой переговоров, и на этот раз американские партнеры привезли гораздо более конструктивные предложения в сравнении с «белградскими».

«В целом он выглядит вполне реализуемым — по меньшей мере, на первый взгляд», — добавил Сурков.

«Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — уточнил помощник президента РФ.

Сурков также отметил, что американская делегация на переговорах в Дубае «адекватно реагировала на озабоченности России по поводу Украины» и закона о реинтеграции, который вызвал резкую критику в Москве.