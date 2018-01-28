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Полиция выявила соратников боевиков, охранявших захваченные ДонОГА и горсовет Мариуполя

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Полиция выявила соратников боевиков, охранявших захваченные ДонОГА и горсовет Мариуполя

Полиция Донецкой области начала уголовные производства в отношении двух жителей Мариуполя, которые способствовали боевикам и оккупации региона в 2014 году, говорится в сообщении облуправления Нацполиции.

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«Подозреваемые сотрудничают со следствием. В отношении обоих начаты уголовные производства по ч.1 ст.256 УК «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», — отметили правоохранители.

Оба подозреваемых примкнули к рядам боевиков в середине марта 2014 года, сначала были «охранниками» в палаточном городке возле захваченного горсовета Мариуполя, куда не пускали посторонних и оказывали сопротивление правоохранителям.

«В конце марта один из них был передислоцирован в Донецк, где охранял захваченное здание Донецкой ОГА, однако впоследствии он вернулся в „самооборону Мариуполя“. Другой получил удостоверение „члена ополчения ДНР“. После 2 месяцев такой работы оба вышли из незаконных вооруженных формирований», — сообщили в полиции.

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В облуправлении Нацполиции также сообщили, что с начала года полицейские объявили о подозрении 17 боевикам и их пособникам.

расследования, Донбасс, кризис на юго-востоке, полиция
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