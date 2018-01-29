НКРЭКУ с апреля увеличила тарифы «Киевэнерго» на электроэнергию на 35-90%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 апреля увеличила тарифы ПАО «Киевэнерго» в сфере поставки и распределения электроэнергии на 35-90%.

Соответствующее постановление регулятора № 64 от 24 января опубликовано в газете «Урядовый курьер» за 27 января.

В этом же номере официального издания обнародован ряд постановлений (№№ 61-63, 65-75, 77-84, 86, 88-90, 92-93 от 24 января), которыми НКРЭКУ с апреля изменяет тарифы для других энергоснабжающих компаний.

Согласно тексту документов большим темпом, чем у «Киевэнерго», тариф на распределение вырастет только у ООО «ДТЭК Высоковольтные сети». Единственной компанией из списка, тарифы которой незначительно снизятся, является ООО «Энергия-Новояворивск».