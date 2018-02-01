Альфа-Банк будет конкурировать с финтех-компаниями

Лидер розничного кредитования среди банков — Альфа-Банк — считает конкурентами все финансовые учреждения, которые дают займы физлицам — от финтех-компаний до ломбардов.

Об этом сообщил в интервью FinClub генеральный менеджер Альфа-Банка, будущий председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек.

«Если вы посмотрите на структуру рынка беззалоговых кредитов, то у финансовых компаний уже значительная доля — порядка трети всех выдач. Если такой мелкий бизнес смог захватить такую большую долю, для меня это значит, что в чем-то банки недорабатывают. Поэтому да, они наши конкуренты», — сказал Свитек.

В 2017 году Альфа-Банк был лидером в этом сегменте.

«По итогам прошлого года мы лидировали в кредитовании физлиц — прирост гривневого кредитования, то есть кредитные карты, кредиты наличными и потребкредиты на технику, составил около 4 млрд грн», — отметил Свитек.

Он считает, что Альфа-Банк может повторить рекорд: «В этом году мы можем вырасти настолько же».