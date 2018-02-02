Новоалександровку вычеркнут из списка неподконтрольных Украине населенных пунктов

Глава Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз поручил подготовить документы об исключении поселка Новоалександровка из перечня временно оккупированных населенных пунктов.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

«Поручил подготовить пакет документов об исключении поселка Новоалександровка из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме», — написал глава ОГА.

Ранее сообщалось, что Новоалександровка с 2014 года находится в «серой зоне» и на сегодня в ней осталось 17 жителей, в основном пожилые люди. В настоящее время в поселке нет электроэнергии, газо- и водоснабжения. Теперь в Новоалександровке продолжается восстановление основных коммуникаций.

Напомним, силы АТО взяли под контроль Новоалександровку Луганской области в конце января. В ноябре прошлого года силы АТО освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле Горловки в Донецкой области.