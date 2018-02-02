Новоалександровку вычеркнут из списка неподконтрольных Украине населенных пунктов

Глава Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз поручил подготовить документы об исключении поселка Новоалександровка из перечня временно оккупированных населенных пунктов.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
«Поручил подготовить пакет документов об исключении поселка Новоалександровка из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме», — написал глава ОГА.
Ранее сообщалось, что Новоалександровка с 2014 года находится в «серой зоне» и на сегодня в ней осталось 17 жителей, в основном пожилые люди. В настоящее время в поселке нет электроэнергии, газо- и водоснабжения. Теперь в Новоалександровке продолжается восстановление основных коммуникаций.
Напомним, силы АТО взяли под контроль Новоалександровку Луганской области в конце января. В ноябре прошлого года силы АТО освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле Горловки в Донецкой области.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.774,13 0.0184
|2.808,54 -0.0023
|100 евро
|3.446,47 0.1347
|3.506,20 0.1112
|10 рублей
|4,58 0.0013
|5,05 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|373.827,00-2.863,00
|Серебро
|4.790,76-53,36
|Платина
|279.531,00-3.638,00
|Палладий
|292.908,00-10.987,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016