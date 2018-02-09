Россия потратила миллионы на поддержку фонда Клинтонов

Россия потратила миллионы на поддержку благотоврительных инициатив семьи Клинтон, в бытность Хиллари Клинтон госсекретарем США, сообщает издание The Hill со ссылкой на показания информатора ФБР.
По данным издания, информатор ФБР Дуглас Кэмпбелл в письменных показаниях законодателям заявил, что Россия пользовалась услугами американской лоббистской фирмы APCO Worldwide для оказания влияния на Хиллари Клинтон и администрацию Барака Обамы в целом.
Россияне якобы лоббировали заключение сделки по продаже стратегически важного для США предприятия Uranium One Росатому. Кэмпбелл утверждает, что россияне в частных беседах говорили ему, что часть денег, выплаченная лоббистам, должны быть направлены на поддержку благотоворительной инициативы Клинтонов Global Initiative.
«Ожидалось, что APCO предоставит бесплатную помощь Global Initiative в рамках своих усилий по созданию благоприятных условий для покупки Uranium One и Соглашения США-РФ в области гражданского ядерного сотрудничества», — заявил информатор.
Контракт предусматривал четыре платежа в размере 750 000 долларов в течение двенадцати месяцев. Кэмпбелл также обвинил должностных лиц администрации Обамы в принятии решений, которые в конечном итоге пошли на пользу российской атомной отрасли.
Представители APCO заявили журналистам, что их поддержка Global Initiative и работа с Россией никак не связаны. В свою очередь, представитель Клинтон заявил, что показания Кэмпбелла используется республиканцами для отвлечения внимание от расследований в отношении президента Дональда Трампа и вмешательства россиян в выборы.
Демократы также опровергли заявления Кэмпбелла, назвав их чепухой и дикостью.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Конгресс обратить пристальное внимание на урановую сделку с Москвой и обвинял Клинтон, которая в то время занимала пост госсекретаря, в том, что она отдала России 20% американского урана.
В конце октября 2017 года Комитет по разведке и надзорный комитет Палаты представителей США начали соответсвующее расследование.
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