Кабмин утвердил консолидированный финплан «Укрзализныци» на 2018 год

Кабинет министров Украины на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план ПАО «Укрзализныця» на 2018 год с показателем дохода в сумме 92,2 млрд грн и прибыли — 0,7 млрд грн.

Согласно пресс-релизу ПАО, налоги и сборы в бюджет в 2018 году составят 18 млрд грн, капитальные инвестиции — 26,9 млрд грн. Объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 2,7% — до 347,5 млн тонн.

«В рекордно быстрые сроки правительство утвердило финплан „Укрзализныци“. Это открывает возможности для начала капитальных инвестиций, закупок, эффективного планирования работы компании, для старта масштабных проектов, среди которых электрификация ключевых направлений, закупка грузовых и пассажирских вагонов, приобретение локомотивов. Предварительное обсуждение финплана происходило в беспрецедентной открытости с участниками рынка, мы учли их предложения», — отметил глава ПАО Евгений Кравцов.

Так, планируется приобрести 30 грузовых тепловозов в лизинг, 60 пассажирских вагонов, обновить 7050 грузовых полувагонов, из которых можно изготовить 3600 полувагонов на собственных заводах, обновить 100 фитинговых платформ, модернизировать 265 пассажирских вагонов, 153 локомотивов, 100 секций моторвагонного подвижного состава и около 10000 грузовых вагонов. Также финпланом увеличены объемы ремонтов подвижного состава для поддержания рабочего парка.

«Среди крупных инфраструктурных проектов 2018 — электрификация участков Долинская — Николаев, Ковель — Изов — Госграница и Потоки — Золотнишине, расширение припортовых участков, реконструкция инфраструктуры на участке Пологи-Камыш-Заря, а также окончание работ на Бескидском тоннеле и введение его в эксплуатацию», — рассказал Кравцов.

Помимо прочего, от операций с имуществом благодаря введению в действие порядка распоряжения им планируется дополнительно получить 1,4 млрд грн.

Ранее сообщалось, что ПАО намерено с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году, однако в своем пресс-релизе «Укрзализныця» не приводит информации есть ли такая норма в утвержденной правительством версии финплана.

В отношении индексации грузовых тарифов, информация также не указана, однако в проекте финплана говорилось, что в расчете доходов от грузовых перевозок на 2018 год учтены применения системы сближения классов тарифов на перевозку грузов, а также рост объемов перевозок грузов на 1,8%.

Проектом финансового плана при расчете доходов от транзитных перевозок предусмотрено сохранение уровня тарифов 2017 года и учтены колебания курса иностранных валют по отношению к гривне.

«ПАО „Укрзализныця“ ежегодно проводит работу с местными органами власти о проведении индексации тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении, но эта процедура требует много времени, а также облгосадминистрации неохотно идут на встречу в этом вопросе. Поэтому проектом консолидированного финансового плана ОАО „Укрзализныця“ на 2018 год индексация тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении не предусмотрена», — отмечалось в проекте финплана.

В нем также говорилось, что прогнозируемый рост доходности в 2018 году обуславливается в первую очередь введением порядка списания имущества, проведением индексации тарифов на пассажирские перевозки и оптимизацией расходов.

ПАО «Укрзализныця» является основным перевозчиком грузов и пассажиров, перевозящим 82,4% от общего грузопотока и 33,4% пассажиропотока.