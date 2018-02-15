ПриватБанк начал служебное расследование по банковской тайне, сообщается в пресс-релизе банка.

«Мы хотим понимания необходимости проведения этой непростой работы в банке и избежания публичного манипулирования недостоверной информацией относительно процесса расследования, как в заявлениях политиков, так и общественных деятелей с привлечением журналистов. Политика в мире относительно банковской тайны меняется — не может быть тайны о мошеннических действиях, представляющих угрозу общественным и государственным интересам», — отмечено в сообщении.

По сообщению пресс-службы банка, факты утечки и раскрытия банковской тайны как в самом банке, так со стороны тех, кто способствовал ее обнародованию, будут должным образом расследованы и оценены, сейчас идет соответствующее служебное расследование.