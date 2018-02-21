Украина сократила запасы газа в ПХГ до 10,89 млрд кубов

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 19 февраля уменьшился до 10,897 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 87,04 млн куб. м газа.
При этом в данных за 19 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 6,31 млн куб. м, из Венгрии — 3,38 млн куб. м, из Польши — 1,03 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 35%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма — 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, транзит газа в январе сократился на 32%.
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