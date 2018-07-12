Трамп не будет выходить из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты остаются привержены военному альянсу и что он «был бы несчастлив, если бы союзники не нарастили расходы на оборону». Как сообщает Reuters, об этом американский лидер заявил, выступая на проходящем в Брюсселе саммите НАТО.
Ранее агентство DPA со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп пригрозил покинуть альянс, если европейские союзники Вашингтона немедленно не увеличат свои оборонные расходы до 2% от ВВП. По данным Bloomberg, лидеры стран-членов альянса даже провели незапланированную встречу, на которой обсудят бюджет организации. Один из них также сказал, что Трамп озвучивал такую угрозу.
Но президент Литвы Даля Грибаускайте заявила позднее журналистам, что Трамп не угрожал выйти из НАТО. По ее словам, президент США лишь настоял на том, чтобы члены военного блока быстрее достигли целевых показателей по расходам на оборону, передает Reuters.
Накануне, сам Трамп несколько раз писал на своей странице в сети Twitter, что входящие в НАТО европейские страны должны незамедлительно выполнить свои обязательства об увеличении оборонных расходов до 2%.
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