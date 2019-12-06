Трамп пригрозил карами членам НАТО, вносящим мало средств в бюджет альянса

Президент США Дональд Трамп указал на возможность принятия мер воздействия в сфере торговли в отношении тех членов НАТО, которые не выполняют свои обязательства по взносам в бюджет альянса. Соответствующее заявление он сделал в четверг в беседе с журналистами в Белом доме.
«Я говорю некоторым, что они уклоняются от уплаты, и не всем это нравится. Но нельзя слишком мягко об этом заявлять, потому что тогда они и дальше не будут платить, как они делали последние 15 лет», — сказал американский лидер. «Мы можем принять меры, связанные с торговлей. Это нечестно, что они получают защиту со стороны США, но не вносят свои деньги. Я действительно использую этот термин — уклонение от уплаты. Потому что именно это они и делают», — добавил президент.
Вашингтон настаивает на том, что европейские члены НАТО должны увеличить финансирование альянса, а также начать тратить на оборонные нужды не менее 2% своего ВВП в соответствии с обязательствами, которые они взяли на себя перед организацией. Во вторник Трамп назвал крайне несправедливым то обстоятельство, что США тратят от 4% до 4,3% на оборонные нужды, а Германия — от 1% до 1,2% при том, что ее ВВП намного меньше американского.
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