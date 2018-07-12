Трамп пригрозил партнерам выйти из НАТО

Президент США Дональд Трамп пригрозил партнерам по НАТО предпринять односторонние шаги в области безопасности и обороны, если они немедленно не повысят военные расходы до 2% от ВВП их стран. Как сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, об этом глава Белого дома заявил в четверг на саммите альянса.
По информации агентства, Трамп сказал, что, «если партнеры по альянсу немедленно не будут направлять на оборону 2% от ВВП, американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами». Что имел в виду президент США, пока непонятно.
Агентство сообщило, что германская сторона на саммите отказалась дать обещания повышения расходов на оборону в том объеме, в каком требует Вашингтон. До 2024 года правительство ФРГ планирует увеличить их до 1,5% от ВВП. В Берлине утверждают, что участники саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лишь договорились двигаться в направлении повышения расходов до 2% ВВП до 2024 года, а не достигнуть этого показателя.
По данным ряда СМИ в настоящее время в Брюсселе в рамках саммита началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса. Отменены ряд двусторонних встреч с участием Дональда Трампа и смещены некоторые другие событий в программе саммита. Не исключено, что это связано именно с жесткой позицией Дональда Трампа.
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