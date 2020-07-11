Трамп выступил против выхода США из НАТО

Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода США из НАТО. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.
«Нет, я не хочу выходить. Но я хочу, чтобы они (другие страны НАТО — Ред.) платили свою справедливую долю», — сказал Трамп.
Трамп также отметил, что ему удалось убедить страны НАТО увеличить финансирование альянса. По его словам, восемь стран выполняют обязательства, тратя на оборонные нужды не менее 2% ВВП.
«Были те, кто почти ничего не платили, а теперь они платят. И они задали мне серьезный вопрос: «Вы бы вышли?» И я ответил: «Я бы вышел». И если вы не даете такой ответ, они не собираются платить», — пояснил американский лидер.
В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе приняли решение о повышении своих военных расходов до 2% ВВП к 2024 году. Трамп неоднократно упрекал остальных членов НАТО в том, что они недостаточно вкладываются в финансирование альянса. В декабре 2019 года после лондонского саммита НАТО он пригрозил торговыми ограничениями тем, кто тратит меньше установленных 2% от ВВП.
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