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США могут выйти из НАТО в случае переизбрания Трампа

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США могут выйти из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО. Об этом сообщает New York Times.

По словам бывших чиновников, возможный выход из Североатлантического альянса станет одним из крупнейших стратегических сдвигов за многие годы и крупной победой президента России Владимира Путина.

Трамп с 2018 года думает о выходе США из НАТО, пишет NYT, однако в преддверии ноябрьских выборов появились новые свидетельства, подтверждающие его намерения. Газета напоминает, что летом бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (покинул этот пост в сентябре 2019 года) выпустил книгу, в которой утверждает, что Трамп неоднократно заявлял о желании выйти из альянса. В августе в интервью газете La Razon Болтон предположил, что президент может объявить о выходе США из НАТО еще до выборов.

Также издание цитирует книгу журналиста NYT Майкла Шмидта, в которой говорится, что бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли отговаривал Трампа от выхода из НАТО и называл это одной из самых трудных задач. Источник газеты подтвердил, что Келли жаловался на это и в частных беседах.

Выхода США из Североатлантического альянса опасаются и европейские дипломаты, утверждает NYT. По словам источников издания, они считают, что победа Трампа на выборах создаст ощущение чрезвычайной ситуации во всей Европе.

Впрочем, если Трамп примет решение о выходе из НАТО, конгресс, скорее всего, заблокирует его, также отмечает издание.
В 2018 году газета Politico написала, что Трамп пригрозил партнерам выйти из альянса, если те не повысят военные расходы. Позже источник Reuters уточнил, что он действительно упрекнул союзников в слишком низких расходах на оборону, но о выходе не говорил.

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В 2014 году на саммите в Уэльсе страны НАТО постановили повысить свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году. Трамп неоднократно упрекал остальных членов организации в том, что они недостаточно вкладываются в ее финансирование. В декабре 2019 года он пригрозил торговыми ограничениями тем, кто не вносит достаточный вклад в бюджет альянса. В июле нынешнего года президент США заявил, что не хочет выходить из НАТО, но настаивает, чтобы другие страны платили свою справедливую долю.

НАТО, Дональд Трамп
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