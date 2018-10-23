Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

Европейская комиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 года, вызвавший критику у партнеров по ЕС из-за превышения согласованных параметров дефицита. Об этом сообщило во вторник AFP со ссылкой на источник в руководстве ЕС.
Ранее Италия передала на рассмотрение в Еврокомиссию (ЕК) проект бюджета на 2019 год и трехлетний бюджетный план, в которых правительство установило уровень дефицита.
Это первый случай в истории ЕС, когда его исполнительный орган официально отклонил проект госбюджета одной из стран сообщества.
Все страны ЕС обязаны передавать в октябре на утверждение в Еврокомиссию проекты своих национальных бюджетов на следующий год. Проект бюджета на 2019 год Рим передал ЕК на прошлой неделе. Правительство заложило в бюджет на 2019 год и в трехлетний бюджетный план повышенные социальные расходы, которые могут значительно превысить пороговые величины дефицита госбюджета, согласованные с ЕК. Представители ЕК опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям в его обслуживании, что, в свою очередь, поставит под угрозу всю еврозону. Брюссель грозит введением штрафных процедур в отношении Рима.
Система согласования национальных бюджетов европейских стран с Еврокомиссией (так называемый «европейский семестр») появилась в результате кризиса евро, который также называют кризисом суверенной задолженности еврозоны 2010-2014 годов. Одной из его причин стало повсеместное нарушение странами зоны евро определенных в Пакте стабильности и роста максимально допустимых размеров дефицита госбюджета 3% и уровня госдолга 60% ВВП. В результате финансовая система еврозоны едва справилась с шоком мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, и следующие несколько лет евро балансировал на грани краха.
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