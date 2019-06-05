Еврокомиссия хочет оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
«Сегодня Комиссия утвердила отчеты об оценке оправданности дефицита бюджета четырех государств-членов (Бельгия, Италия, Франция и Кипр). Для Италии в докладе делается вывод о том, что процедура, предусмотренная для стран с чрезмерным дефицитом бюджета является оправданной», — говорится в сообщении ЕК.
В соответствии со статьей 126 (3) договора о Европейском союзе, ЕК имеет право оценивать госбюджеты стран-членов на соответствие определенным критериям. Если комиссия сочтет, что дефицит чрезмерный или необоснованный, в отношении такой страны могут применить штрафные санкции.
Дефицит бюджета Италии на 2019 год был сохранен на уровне 2,4% ВВП, прогноз роста экономики — на уровне 1,5%, несмотря на рекомендации Брюсселя, который советовал Риму на этот год предусмотреть дефицит в размере 2,9% от ВВП.
Bloomberg отмечает, что дальнейшие расчеты по размеру госдолга различаются еще больше. Соотношение государственного долга к ВВП «вырастет как в 2019, так и в 2020 году, до более 135% из-за эффекта «снежного кома», который приведет к дальнейшему падению доходов Италии и росту дефицита.
В Брюсселе считают, что несоответствие рекомендациям грозит ростом долговой нагрузки Италии и в целом нарушает правила ЕС. Если Италия не выполнит рекомендации ЕС по сокращению своего долга, она может столкнуться с более строгими санкциями.
Согласно правилам ЕС, ни одна страна не должна иметь бюджетного дефицита, превышающего 3% ВВП или госдолга выше 60% от объема производства; любая страна, чьи показатели находятся за пределами этих ограничений должна поставить новые бюджетные цели, чтобы продемонстрировать другим членам ЕС, что она движется в правильном направлении, поясняет Bloomberg.
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