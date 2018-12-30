Парламент Италии поддержал согласованный с Брюсселем бюджет

Нижняя палата парламента Италии в ночь на воскресенье проголосовала за пересмотренный после критики ЕС проект бюджета на 2019 год. Об этом сообщает агентство Ansa.

Во время голосования депутаты выразили доверие правительству по пересмотру проекта бюджета. За это проголосовали 327 депутатов, против – 228, один воздержался.

Оппозиция настаивала, что времени на дебаты по согласованному с Брюсселем проекту не было и парламентарии не смогли представить альтернативные варианты.

Левоцентристская демократическая партия даже подала жалобу в Конституционный суд, поставив голосование под сомнение, а ее сторонники провели акцию под парламентом.

На прошлой неделе пересмотренный проект бюджета поддержал Сенат Италии. Чтобы вступить в силу с начала нового года, бюджет должен был быть утвержден нижней палатой парламента до 31 декабря.

Ранее Европейская комиссия достигла компромисса с Италией о бюджете на 2019 год после нескольких месяцев словесной перепалки. Таким образом Риму удалось избежать дисциплинарных мер со стороны ЕС.

В октябре популистская правящая коалиция Италии обнародовала проект бюджета, который предусматривал прогнозируемый дефицит ВВП в размере 2,4% по сравнению с 1,8% в этом году. В результате компромисса с Брюсселем Рим уменьшил свой прогноз дефицита на следующий год в 2,04% ВВП. Рим также снизил прогноз экономического роста с 1,5% до 1%.