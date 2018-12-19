ЕС и Италия договорились по поводу бюджета

Евросоюз и Италия достигли соглашения по бюджету страны на 2019 год, что означает, что Еврокомиссия (ЕК) не будет запускать санкционной процедуры в отношении Рима. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.
«Достигнутое решение не самое идеальное, но оно позволяет избежать начала процедуры по дефициту бюджета», — сказал он.
По словам еврокомиссара, ЕК направила официальное письмо премьеру Италии Джузеппе Конте, в котором сообщила о своей оценке.
«Сегодняшнее письмо говорит о том, что ЕК приняла к сведению новые фискальные меры итальянского правительства, которые в случае их принятия итальянским парламентом до конца года позволят ЕК отказаться от рекомендации по открытию процедуры на данном этапе», — добавил он.
Напомним, что Еврокомиссия в ноябре отклонила представленный Италией доработанный проект бюджета как «грубо нарушающий установленные экономические нормы ЕС». Кроме того, ЕК была намерена запустить санкционную процедуру в отношении Рима, предусмотренную в случае, если та или иная страна ЕС не выполняет обязательства по соблюдению экономических параметров.
В случае с Италией ЕК не устраивал главным образом прогноз дефицита бюджета на уровне 2,4%, что на фоне недостаточного экономического роста может привести к опасному увеличению внешней задолженности страны.
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