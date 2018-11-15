Китай и США возобновили торговые переговоры с 1 ноября

Власти Китая и правительство Соединенных Штатов возобновили двусторонние переговоры по урегулированию торгово-экономических противоречий с 1 ноября, когда состоялся разговор по телефону председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
«После телефонного разговора между лидерами дух стран, который состоялся 1 ноября, был возобновлен процесс официальных торгово-экономических переговоров на высоком уровне. На текущем этапе рабочие группы Китая и США поддерживают друг с другом регулярные контакты», — отметил он, выступая на еженедельной пресс-конференции.
Переговоры США и КНР по вопросам торговли были приостановлены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая. С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%.
КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам.
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