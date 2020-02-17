США хотят запретить поставки авиадвигателей в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей, производимых General Electric Co. для нового авиалайнера, разрабатываемого в Китае. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, данная мера может привести к «серьезным последствиям» для крупного американского производителя техники, а также к эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

По данным издания, в Белом доме могут отказаться выдавать лицензию, позволяющую CFM International — совместному предприятию GE и французской Safran SA — экспортировать свои авиационные двигатели LEAP 1C в Китай. Двигатели используются в китайском лайнере C919, который разработан Commercial Aircraft Corp of China (COMAC). Данный вопрос будет вынесен на обсуждение в четверг, уточняет WSJ.

Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США. По другой версии, при помощи ограничений в Вашингтоне намерены подорвать сам процесс разработки самолетов COMAC — в Китае на сегодняшний день уверены, что они будут конкурировать в продажах с лайнерами американской Boeing и европейской Airbus. Двигатель LEAP 1C является единственным комплектующим, разработанным для его установки в лайнеры COMAC C919, поэтому прерывание поставок двигателей может привести к неопределенной задержке производства самолетов, пишет WSJ.

В самой компании General Electric выступают против решения Белого дома, заявил источник WSJ, знакомый с ходом переговоров. По данным GE, перенять передовые технологии производства двигателей гораздо сложнее, чем это себе представляют в администрации Трампа. В компании также указали на то, что двигатели CFM уже много лет поставляют в КНР, поэтому китайские производители уже могли начать реверс-инжиниринг (исследование принципа работы устройства с целью его производства). Любая приостановка поставок может также сильно повлиять на Safran и вызвать возражения со стороны французского правительства.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году с момента подписания Трампом меморандума против «китайской экономической агрессии». В Вашингтоне уверены, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, ввозят товары в США, подрывая позиции отечественных компаний.